Isaac del Toro: ¿Cuándo vuelve a competir el ciclista mexicano?

El mexicano Isaac del Toro llega motivado a la Milán-San Remo tras conquistar la Tirreno-Adriático, listo para competir junto a figuras como Tadej Pogačar y Mathieu van der Poel

Isaac del Toro apenas conquistó la Tirreno-Adriático y solo unos días después estará de vuelta en el ruedo. El ciclista mexicano tendrá un efímero descanso antes de volver a la ruta en su inseparable bicicleta para afrontar la Milán-San Remo, el primer monumento del año y el cual marca el inicio de la primavera.

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Será el próximo sábado 21 de marzo, cuando ‘El Torito’ dispute la Classicissima, como se le conoce a esta competencia que reunirá a varios de los ciclistas más importantes del mundo, entre los que destacan Tadej Pogačar y Mathieu van der Poel, además del mexicano de Ensenada, Baja California.

El recorrido, para la edición 2026, tendrá un total de 298 kilómetros e irá de Milán a la Costa de Liguria. De hecho, la Milán-San Remo es la carrera de un día más larga de todo el calendario ciclista, un verdadero desafío de resistencia y estrategia.

‘El Torito’ ha tenido un gran comienzo de año. Se consagró en el UAE Tour como flamante ganador, donde a pesar de que el resultado era el esperado, fungió como el líder de su equipo y confirmó los buenos presagios que ya se tejían alrededor de su figura.

Unos días más tarde, el mexicano participó en la tradicional Strade Bianche. Ahí su rol fue distinto, al fungir como gregario de Pogačar, tarea que cumplió con honores y logró terminar en la tercera posición. Esa actuación demostró su versatilidad y su capacidad para rendir al máximo nivel incluso en un papel secundario.

Recién el ciclista de 22 años ganó este domingo la edición 2026 de la Tirreno-Adriático y se convirtió en el primer mexicano en hacerlo. Un hito que lo coloca en la élite del ciclismo mundial. De esta manera, llegará al primer monumento de la temporada tras haber conseguido la que probablemente es la mejor victoria de su carrera.

La presencia de Pogačar en la Classicissima condiciona el rol que Isaac del Toro pueda desempeñar dentro de la estrategia del UAE Team Emirates-XRG. Si la lógica se impone, el ensenadense deberá trabajar como gregario del multicampeón del mundo, por lo que no tendrá libertad de pelear por el primer lugar.

Eso no quita que Del Toro tenga un papel preponderante en la carrera y así como ocurrió en la Strade Bianche, pueda subir al podio, algo que también sería considerado histórico para el ciclismo mexicano.