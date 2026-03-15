Isaac del Toro, el nuevo ‘Poseidón’ de la Tirreno-Adriático 2026 que va por más: “Hay muchas cosas que puedo mejorar”

Isaac del Toro se corona en la Tirreno-Adriático 2026. El ‘Torito’ mexicano demuestra talento y ambición en su meteórica carrera ciclística

Isaac del Toro se ha coronado como el nuevo rey de los dos mares. Un ‘Torito’ transformado en Poseidón. El pedalista mexicano se aseguró la victoria general en la Tirreno-Adriático 2026, y aunque su estallido de talento ha aumentado la efervescente ilusión entre sus aficionados, el bajacaliforniano no se conforma, pues sabe que puede dar aún más para encumbrar su meteórica carrera en el ciclismo mundial.

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El corredor del UAE Team Emirates-XRG completó una semana de competencia consistente en múltiples terrenos para sellar la clasificación general. Con ello, ha confirmado una vez más su estatus como uno de los corredores de vueltas más prometedores del pelotón. Y después de la etapa final en San Benedetto del Tronto, el joven de tan solo 22 años, que se ha convertido en la gran revelación del ciclismo internacional, mostró una vez más esa mezcla de ambición y humildad que lo caracteriza.

Retumba el himno nacional 🎼🇲🇽🥰



Isaac del Toro 🇲🇽 hace sonar el himno mexicano al coronarse como campeón de la Tirreno – Adriático 🚴‍♂️🔱



Grande Torito 🐂pic.twitter.com/96vRsb29g2 https://t.co/kV4T1icKtM — Fan México 🇲🇽 rumbo a LA2028 (@MLosAngeles2028) March 15, 2026

“Hay muchas cosas que puedo mejorar. No estaba exactamente en el nivel que quería. Me siento tranquilo porque demuestra que estamos trabajando en la dirección correcta, pero creo que todavía hay muchas cosas que puedo mejorar”, dijo a Cycling Pro Net en una nueva muestra de esa mentalidad de campeón que nunca se conforma, incluso después de alcanzar la cima del podio.

El triunfo de ‘El Torito’ se construyó sobre actuaciones sólidas a lo largo de los siete días de carrera, para culminar con una victoria decisiva en la llegada en alto a Camerino en la sexta etapa que prácticamente aseguró el título general. Fue en esa jornada donde el mexicano demostró su capacidad para imponerse en los momentos clave, dejando atrás a rivales como Giulio Pellizzari y Matteo Jorgenson.

“Creo que estuve bastante decente toda la semana, y estoy muy orgulloso de alcanzar este tipo de consistencia”, explicó Isaac, cuya capacidad de rendir al máximo nivel tanto en la montaña como en las etapas rompepiernas ha sido una de las claves de su éxito.

El resultado también continúa un impresionante inicio de temporada para Del Toro, quien ya había conseguido éxito en carreras por etapas a principios de año.

Aunque la clasificación general estaba prácticamente asegurada antes de la etapa final, la jornada de cierre en San Benedetto del Tronto aún deparó un momento de tensión para el líder de la carrera. El final se desarrolló en un circuito técnico a lo largo de la costa del Adriático, donde una serie de caídas alteraron el sprint final.

Al principio de la etapa, el pelotón ya había sido estirado por una feroz aceleración de Mathieu van der Poel en las subidas, un momento que ‘El Torito’ admitió que vio con cierto alivio. “Solo pensé que mientras esto no pase en la Milán-San Remo, estamos bien”, bromeó y reveló que su victoria llegó a pesar de lidiar con una enfermedad poco antes de que comenzara la carrera.

Apenas con 22 años, el mexicano ha demostrado que no solo puede competir con los mejores, sino que puede ganarles. Lo más impresionante es su convicción de que aún no ha alcanzado su mejor nivel. El ciclismo mundial está advertido e Isaac del Toro apenas está por comenzar a escribir su mejor historia.