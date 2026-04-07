Isaac del Toro finaliza 11 en la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco mientras Paul Seixas sigue líder

El corredor del UAE Team Emirates-XRG terminó la etapa en la posición 11, resultado que le permitió ascender al octavo lugar de la general, a 2 minutos y 44 segundos del líder Seixas

Hay días en que el ciclismo no premia al más osado, sino al que elige el momento exacto para romper el silencio de las montañas. En la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco 2026, el protagonista volvió a ser el francés Paul Seixas, de apenas 19 años, quien sumó una nueva victoria y se mantiene como líder absoluto de la competencia.

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Sin embargo, detrás del dominio del joven prodigio, apareció la historia del mexicano Isaac del Toro, quien sigue ganando terreno en la clasificación general.

El corredor del UAE Team Emirates-XRG terminó la etapa en la posición 11, resultado que le permitió ascender al octavo lugar de la general, a 2 minutos y 44 segundos del líder Seixas.

El podio del día lo completaron el danés Mattias Skjelmose y el esloveno Primož Roglič, dos de los grandes referentes del pelotón internacional.

El momento clave de la etapa se vivió en el ascenso a San Miguel de Alar, donde Seixas lanzó un ataque demoledor que rompió al grupo de favoritos y consolidó su dominio en la carrera.

Del Toro también intentó responder en esa subida, buscando recortar diferencias, pero no logró alcanzar al líder francés, que atraviesa una semana perfecta tras ganar también la contrarreloj inicial.

En contraste, otros favoritos como Juan Ayuso y Kévin Vauquelin perdieron tiempo valioso o abandonaron posiciones tras incidentes, en una jornada marcada por la exigencia del recorrido.

La fuga del día estuvo formada por siete corredores, entre ellos Frank van den Broek, Bruno Armirail y Ethan Hayter, además de varios españoles, aunque su ventaja nunca superó los tres minutos.

El equipo de Seixas controló la etapa con autoridad, neutralizando intentos y manteniendo a raya a los escapados hasta el tramo final.

Ahora, la carrera continúa este miércoles con la tercera etapa de 152 kilómetros entre Basauri y su llegada final, donde Isaac del Toro buscará seguir escalando posiciones en la general y mantenerse en la pelea dentro de una competencia dominada, por ahora, por el talento emergente de Paul Seixas.