Isaac del Toro triunfa en Italia: Mexicano gana el Tridente de la Tirreno-Adriático

Isaac del Toro se convierte en el primer mexicano en conquistar el Tridente de la Tirreno-Adriático 2026, haciendo historia en el ciclismo

El ciclista Isaac Del Toro, del equipo UAE Emirates, se proclamó campeón de la Tirreno-Adriático 2026 este domingo 15 de marzo, tras asegurar el liderato en la quinta etapa de la competencia italiana.

LEE ADEMÁS: Ring Royale 2026: así puedes ver EN VIVO y GRATIS las peleas este domingo 15 de marzo

Con este triunfo, Del Toro se convierte en el primer mexicano en conquistar un ‘Tridente’, logro que había asegurado en la etapa previa con una exhibición sobresaliente en el ascenso final, llevándose el triunfo con claridad pese a la competencia intensa.

¡Torito Campeón 🐂🏆❤️!



Isaac del Toro 🇲🇽 se convierte en campeón de la Tirreno – Adriático 🚴‍♂️ 🔱 2026



Primer mexicano en lograrlo 👏😁 pic.twitter.com/zeD6ZLFvOy — Fan México 🇲🇽 rumbo a LA2028 (@MLosAngeles2028) March 15, 2026

En la quinta etapa, el italiano Jonatan Milan (Lidl-Trek) se impuso en el esprint final, aunque no pudo arrebatarle el liderato general al mexicano.

A lo largo de la competencia, Del Toro superó algunos obstáculos, incluyendo una pequeña caída múltiple en los metros finales, demostrando gran fortaleza y concentración para mantener su ventaja y consolidar su victoria en la clasificación general.

Finalmente, el corredor mexicano superó en la general al estadounidense Matteo Jorgenson (Visma) y al italiano Giulio Pellizzari (BORA), quienes fueron sus principales rivales durante estas siete exigentes jornadas, marcando un hito histórico para el ciclismo mexicano en Europa.