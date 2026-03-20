La Milán-San Remo es la carrera de un día más larga de todo el calendario ciclista, un verdadero desafío de resistencia y estrategia

Isaac del Toro apenas conquistó la Tirreno-Adriático el fin de semana pasado, y ya está de vuelta en el ruedo. El ciclista mexicano tuvo un efímero descanso antes de regresar a ruta en su inseparable bicicleta para afrontar la Milán-San Remo, el primer monumento del año y el cual marca el inicio de la primavera. Apenas unos días después de levantar la Maglia Azzurra, el ensenadense ya se prepara para uno de los desafíos más exigentes del calendario.

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‘El Torito’ disputará la Classicissima —como se le conoce a esta competencia—, que reunirá a varios de los ciclistas más importantes del mundo, entre los que destacan Tadej Pogačar y Mathieu van der Poel, además del de Ensenada, Baja California. El recorrido, para la edición 2026, tendrá un total de 298 kilómetros e irá de Milán a la Costa de Liguria.

De hecho, la Milán-San Remo es la carrera de un día más larga de todo el calendario ciclista, un verdadero desafío de resistencia y estrategia. La temporada 2026 del ciclismo WorldTour entra en uno de sus puntos clave con la disputa del primer Monumento del calendario, la Milán-San Remo, la clásica más larga del calendario y una de las más exigentes.

En este escenario, Del Toro vuelve a competir con la élite mundial, consolidado como una de las principales cartas latinoamericanas en el pelotón. El mexicano llega en un momento deportivo sólido con el UAE Team Emirates-XRG tras encadenar resultados de alto nivel en el inicio de campaña, lo que lo coloca en una posición competitiva dentro de su equipo.

La carrera italiana representa una nueva oportunidad para medir su crecimiento frente a especialistas de clásicas y figuras consolidadas del ciclismo internacional. La Milán-San Remo se corre el sábado 21 de marzo de 2026 a las 2:50 horas, tiempo del centro de México. Se trata de la primera gran clásica de la temporada y marca el inicio del calendario de los llamados Monumentos, las pruebas de un día más prestigiosas del ciclismo mundial.

Será la tercera participación del ensenadense en esta carrera. En 2024 debutó con un lugar 73, mientras que en 2025 logró meterse entre los protagonistas al finalizar en la posición 13. Para esta edición, compartirá equipo con Pogačar, quien parte como el gran favorito en busca de completar su palmarés, ya que aún tiene pendiente conquistar Milán-San Remo y París-Roubaix dentro de los Monumentos.

Con apenas 22 años, el bajacaliforniano se ha consolidado como una de las grandes revelaciones del ciclismo mundial. En un periodo corto dentro del profesionalismo, suma 26 victorias y una progresión constante que lo ha colocado como referente emergente del pelotón internacional.

Su irrupción se dio en 2023 con la conquista del Tour de l’Avenir, donde no solo ganó la clasificación general, sino también los apartados de puntos, montaña y mejor joven, convirtiéndose en el primer mexicano en lograr ese título. En 2024, ya con el UAE Team Emirates-XRG, firmó su primer triunfo profesional al conquistar la Vuelta a Asturias, además de extender su contrato hasta 2029.

Ahora, con la confianza de haber ganado una de las carreras más importantes del circuito, el Torito se prepara para escribir una nueva página en la historia del ciclismo mexicano. El desafío es inmenso, pero el hambre de gloria lo es aún más. La Costa de Liguria espera.