Isaac del Toro pierde el liderato de la Tirreno-Adriático 2026: ¿en qué lugar quedó el mexicano en la etapa 4?

El mexicano se quedó corto de piernas en el cierre de la etapa 4 y finalizó en la décima posición, por lo que si bien se mantiene dentro del grupo puntero

Isaac del Toro no ha podido mantener el liderato de la Tirreno-Adriático 2026. El mexicano se quedó corto de piernas en el cierre de la etapa 4 y finalizó en la décima posición, por lo que si bien se mantiene dentro del grupo puntero, ha cedido la Maglia Azzurra a la espera de poder recuperarla tan pronto como sea posible en busca de otro cetro para su colección. Con ‘El Torito’ lejos de contender, fue el neerlandés Mathieu van der Poel quien ganó la prueba con final en Martinsicuro, Italia.

LEE ADEMÁS: Registro Beca Rita Cetina primaria 2026: así puedes obtener el CCT de la escuela paso a paso

Fue un final electrizante el que se vivió en esta etapa 4. Mathieu van der Poel salió victorioso luego de los 213 kilómetros de recorrido. El neerlandés del Alpecin-Premier Tech demostró ser más rápido en la definición, al imponerse a Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) y al noruego Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility).

Para el pedalista del UAE Team Emirates-XRG, originario de Ensenada, Baja California, la jornada representó el primer golpe serio por la Maglia Azzurra. El mexicano perdió el liderato ante Pellizzari, quien es el nuevo poseedor de esta prestigiosa prenda, pero a pesar del desliz, el bajacaliforniano se mantiene en la pelea en una clasificación general que se aprieta con el paso de los kilómetros.

La cuarta etapa trajo el regreso a las colinas con cuatro puertos clasificados y 2 mil 700 metros de desnivel positivo. Las ascensiones de Ovindoli (11.9 km al 4.9%) y el Valico delle Capannelle (12.9 km al 4.5%) en los Apeninos dieron la plataforma para la fuga, que llegó a contar con más de dos minutos de ventaja.

A 25 kilómetros de la meta, Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA) lanzó un ataque para intentar ganar la etapa, pero el pelotón lo controló y lo alcanzó antes del Tortoreto, puerto de 1.5 km al 8.4% con rampas del 20%, situado a 12 km del final. En la subida, solo una docena de corredores resistió, incluyendo a ‘El Torito’, Van der Poel y Pellizzari. El mexicano intentó un ataque en la sección más dura, pero fue seguido inmediatamente por Van der Poel.

Los últimos 10 kilómetros fueron dominados por la cautela, con Visma trabajando al frente. En el sprint final, Van der Poel ganó con comodidad superando a Pellizzari y a Tobias Johannessen (Uno-X Mobility), mientras que Van Aert terminó quinto.

La Tirreno-Adriático 2026 entrará ahora en su fase decisiva con el italiano como nuevo referente y con Del Toro obligado a reaccionar en las próximas etapas si quiere recuperar el primer lugar. La carrera de los dos mares continuará este viernes con la quinta etapa, una jornada rompe-piernas de 184 kilómetros entre Marotta-Mondolfo y Mombaroccio.