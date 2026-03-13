Isaac del Toro recupera el liderato de la Tirreno-Adriático 2026 tras finalizar segundo en la quinta etapa

El segundo puesto del bajacaliforniano tras atacar en el tramo final le ha permitido hacerse con el liderato de la carrera de nueva cuenta

Isaac del Toro ha necesitado un solo día de reajustes para recuperar el liderato de la Tirreno-Adriático 2026. El ciclista mexicano finalizó segundo en la quinta etapa solo detrás de Michael Valgren, quien selló la más dulce de sus victorias, pues no ganaba desde 2021. El danés de EF Education-EasyPost escribió una página memorable en la carrera de los dos mares tras formar parte de la escapada inicial del día y reducir poco a poco la ventaja sobre sus rivales, para luego contener el ataque del ensenadense de UAE Team Emirates-XRG en los últimos kilómetros.

LEE ADEMÁS: NBA: Dwight Howard se quita la capa de Superman y se retira del basquetbol

Aunque los perseguidores del liderato como ‘El Torito’ y Matteo Jorgenson de Visma-Lease a Bike no lograron alcanzar a Valgren ni contender por la victoria al cruzar la meta a 11 segundos, el segundo puesto del bajacaliforniano tras atacar en el tramo final le ha permitido hacerse con el liderato de la carrera de nueva cuenta. El pedalista tricolor recuperó el maillot azul de manos de Giulio Pellizzari del Red Bull-Bora-Hansgrohe, quien no pudo seguir el ritmo en la última subida y terminó la jornada en sexta posición, a 30 segundos del ganador.

Después de que un grupo de ocho corredores se escapara en los primeros 40 km de la etapa montañosa en Marche, Julian Alaphilippe (Tudor) y Valgren fueron los últimos supervivientes y agresores, atacando en los últimos 25 km para escaparse en pareja. La experiencia y el oficio de dos veteranos se impuso en una jornada donde la estrategia jugó un papel fundamental.

Valgren dejó atrás a Alaphilippe para lanzarse en solitario a falta de 6 km, y a pesar de que la batalla por la clasificación general comenzó por detrás y solo duró 15 segundos en el último kilómetro, el danés aguantó y se llevó una gran victoria en Mombaroccio, la primera desde 2021. La emoción del escandinavo era evidente al cruzar la meta.

“Es increíble. Todos trabajamos muy duro para esto”, dijo Valgren al llegar a la meta. “Pasé un invierno muy bueno en casa con toda mi familia y me apoyaron, y luego el equipo me apoyó. Acabo de tener un bebé hace un mes, así que esto es para ellos y para el equipo. Para mí es simplemente no tengo palabras”.

Al final, Del Toro le sacó 19 segundos a Pellizzari, lo que, sumado a los seis segundos de bonificación, le permitió recuperar el maillot azul con una ventaja de 23 segundos. Jorgenson también se benefició en la clasificación general, subiendo un puesto hasta la tercera posición, a tan solo 34 segundos de Isaac a falta de dos etapas. La Tirreno-Adriático 2026 se encamina hacia un final de infarto.

Fue otro día de altibajos en Italia, con un circuito final montañoso por delante. El pelotón afrontó 3 mil 800 metros de desnivel positivo en los 184 km que separan Marotta-Mondolfo de Mombaroccio, mientras que el recorrido incluía cuatro puertos de montaña puntuables, con una ascensión al Monte delle Cesane de 7.8 km al 6.5% y tres al Monte delle Mattera de 6.5 km al 5%. La dureza del trazado seleccionó a los mejores desde el inicio.

Pero en el último tramo de 20 km, el reducido grupo se encontraba a 1:50 de los líderes, con el equipo UAE aún marcando la pauta. En la siguiente subida no categorizada, Tiberi se descolgó definitivamente, mientras que el grupo de favoritos se redujo aún más. Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) lanzó los ataques de los favoritos para la general a falta de 15 km, pero no logró formar un grupo.

En los últimos 10 km, el Red Bull-Bora-Hansgrohe se centró en intentar alcanzar a los líderes, y la situación era incierta: no quedaba suficiente terreno para lograr la victoria. En la ascensión final al Santuario Beato Sante, Valgren superó rápidamente a Alaphilippe para ponerse en solitario en cabeza, pero la acción de la clasificación general también se intensificó durante la subida, lo que redujo su ventaja.

‘El Torito’ aceleró para formar un grupo de ocho corredores que luchaban por la general, pero Valgren aún mantenía una ventaja de 50 segundos a falta de 3 km. Su compañero Richard Carapaz intentó atacar a los favoritos, aunque no llegó muy lejos. A poco más de 2 km de la meta, el tricolor de 22 años de edad lanzó un ataque decisivo que Jorgenson apenas pudo seguir, mientras que el líder Pellizzari luchaba por reducir la distancia.

Valgren coronó la cima con solo 20 segundos de ventaja sobre Del Toro y Jorgenson, quienes ahora estaban motivados para luchar por la victoria de etapa y por puntos en la clasificación general. Sin embargo, a pesar de tenerlo a la vista, no había suficiente camino para que la pareja alcanzara a Valgren, quien se escapó en solitario hacia la victoria con 11 segundos de ventaja sobre sus perseguidores, lo que supone su primer triunfo desde una serie de contratiempos en los últimos años.

Para Isaac del Toro, la jornada significó recuperar la preciada Maglia Azzurra y ahora lidera con 23 segundos de ventaja sobre Pellizzari. Enfrentará las dos últimas etapas con la confianza de quien ha sabido sobreponerse a la adversidad y el respaldo de un equipo que ha trabajado a la perfección en cada kilómetro. La Tirreno-Adriático 2026 tiene dueño, pero aún quedan 184 kilómetros para confirmarlo.