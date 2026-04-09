Isaac del Toro rompe el silencio tras su caída y revela cuánto tiempo estará fuera: “No fue lo peor que pudo haber pasado”

El ciclista mexicano habló de su accidente con un mensaje de positividad y determinación en su proceso de recuperación.

Isaac del Toro ha roto el ensordecedor silencio que tenía a sus seguidores en absoluto estado de alerta. Por primera vez desde su caída y abandono en la Vuelta al País Vasco 2026, el ciclista mexicano habló de su accidente con un mensaje de positividad y determinación en su proceso de recuperación.

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El pedalista tricolor del UAE Team Emirates-XRG, quien se vio obligado a abandonar la Itzulia Basque Country durante la tercera etapa tras un accidente que derivó en una rotura en el músculo del muslo derecho, recurrió a sus redes sociales para dirigirse a sus seguidores.

“Tengo que ser positivo… no fue lo peor que pudo haber pasado”, escribió el Torito en su cuenta de Instagram. El corredor de 22 años adelantó que estará fuera algunas semanas, aunque sin confirmar una ausencia prolongada: “Estaré bajo control durante algunas semanas…”

Al haber sido uno de los ciclistas más destacados de 2025 e inicio de 2026, la lesión representa una interrupción importante en su temporada, aunque su enfoque ya está en el regreso.

“Gracias a mis compañeros por la moral y por estar siempre conmigo”, agregó el ensenadense, destacando el apoyo recibido tras el percance.

El mensaje, publicado en inglés y español, refleja la conexión con sus aficionados, quienes han respondido con miles de mensajes de apoyo desde México y el mundo.

Con el UAE Team Emirates XRG confirmando la lesión, la prioridad es la recuperación y rehabilitación, aunque sin una fecha exacta de regreso.

“No puedo esperar para volver… intentaré regresar muy pronto y muy fuerte”, sentenció el Torito.