Isaac del Toro se mantiene líder de la Tirreno-Adriático 2026 tras una lluviosa tercera etapa

El mexicano se mantuvo líder de la general e incluso bonificó un segundo en el sprint intermedio para extender su diferencia sobre Giulio Pellizzari a cuatro segundos en la clasificación

Isaac del Toro ha coleccionado un manojo de éxitos iluminados por una deslumbrante aura durante su joven carrera. Pero ahora, ha añadido uno de los más épicos episodios a su colección de proezas, al salir intacto en una húmeda jornada debido a la incesante lluvia durante la etapa 3 de la Tirreno-Adriático 2026. El mexicano se mantuvo líder de la general e incluso bonificó un segundo en el sprint intermedio para extender su diferencia sobre Giulio Pellizzari a cuatro segundos en la clasificación.

‘El Torito’ de UAE Team Emirates-XRG finalizó en el puesto 41, al tiempo que el danés Tobías Lund Andresen de Decathlon voló en el sprint final de esta desenfrenada tercera etapa, en la que a pesar de las vicisitudes, el tricolor logró mantener la Maglia Azzurra de líder, en una jornada que transcurrió según lo previsto y demostró una vez más por qué es una de las grandes promesas del ciclismo mundial.

A pesar de que la tercera etapa parecía ideal para los velocistas, el de Ensenada, Baja California, resistió con firmeza a lo largo de los 221 kilómetros entre Cortona y Magliano de’ Marsi, una de las más largas de la edición pero sin ascensos decisivos, con terreno favorable para sprinters. Y pese a las condiciones lluviosas, el pelotón se mantuvo unido. Del Toro se concentró en mantenerse bien posicionado para evitar perder segundos.

En una jornada marcada por un fuerte aguacero, el UAE Team Emirates-XRG tomó el control del pelotón para proteger a Isaac de cualquier incidente. La estrategia resultó sumamente efectiva, ya que el bajacaliforniano no solo se mantuvo a salvo, sino que logró entrar en la disputa del sprint intermedio, adjudicándose un segundo de bonificación. Este botín fue fundamental para consolidar su posición en la clasificación general.

Gracias a ese segundo extra, el ciclista tricolor logró ampliar la distancia frente a sus perseguidores directos, con lo que dio una muestra de gran atención táctica y una excelente forma física al pelear puntos incluso en una jornada destinada teóricamente a los especialistas en velocidad.

Andresen fue el ganador de la etapa al superar en el sprint a Arnaud De Lie y Jasper Philipsen. Con tres etapas disputadas, la carrera se perfila como cerrada. ‘El Torito’ enfrentará en los próximos días el exigente terreno montañoso que pondrá a prueba su resistencia frente a rivales como Pellizzari, Roglič y Tiberi. La verdadera batalla por la Maglia Azzurra comenzará cuando la carretera se empine y los escaladores muestren sus credenciales.

Ahora, Del Toro enfrentará la etapa 4 de la Tirreno-Adriático 2026 como líder de la competencia el jueves 12 de marzo. El recorrido comienza con dos subidas de los Apeninos: Ovindoli y el Valico delle Capannelle. Un largo descenso conduce luego a Teramo. La parte final de la etapa se caracteriza por una secuencia de subidas empinadas y rampas cortas y contundentes.

Los ciclistas abordan Castellalto, seguido de Mosciano Sant’Angelo. A 12 km de la meta se encuentra la subida a Tortoreto por Badetta. Un breve descenso precede a aproximadamente 8 km por el paseo marítimo hasta la meta.

Este trazado rompepiernas representa un examen serio para el liderato de Del Toro. Las constantes subidas y bajadas, combinadas con un final engañoso, exigirán una gestión de esfuerzo impecable. El mexicano deberá demostrar que puede competir de igual a igual con los especialistas en montaña, en una etapa que promete mover la clasificación general y definir quiénes son los verdaderos candidatos al título final.