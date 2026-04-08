Isaac del Toro se ve obligado a abandonar la Vuelta al País Vasco 2026 tras desafortunada caída

La caída en la tercera etapa marcó el final de una participación que nunca logró despegar, en una carrera caracterizada por carreteras peligrosas, descensos técnicos y alta exigencia

Isaac del Toro abandonó la Vuelta al País Vasco 2026 tras sufrir una fuerte caída en la tercera etapa, a 81 kilómetros de la meta en Basauri, lo que puso fin a su participación.

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Las imágenes mostraron al ciclista mexicano levantándose con evidentes molestias, y aunque intentó continuar, finalmente no pudo seguir y se retiró junto a su equipo UAE Emirates-XRG.

El joven de 22 años llegaba como uno de los ciclistas más en forma, tras ganar el UAE Tour (dos etapas y clasificación general), además de destacar en la Strade Bianche y la Tirreno-Adriático.

Sin embargo, en la Itzulia Basque Country, su rendimiento no fue el esperado: perdió 51 segundos en la contrarreloj inicial y 1:43 en la segunda etapa, alejándose de los primeros lugares.

La caída en la tercera etapa marcó el final de una participación que nunca logró despegar, en una carrera caracterizada por carreteras peligrosas, descensos técnicos y alta exigencia.

El abandono del mexicano se suma a una jornada caótica con múltiples caídas y retiros, incluyendo nombres como Guillaume Martin, Enzo Paleni, Kévin Vauquelin y Lucas Hamilton, además de otros competidores afectados.

Ahora, el futuro inmediato de Isaac del Toro es incierto, ya que tenía programadas las clásicas de las Ardenas: Amstel Gold Race (19 de abril), Flecha Valona y Lieja-Bastoña-Lieja, así como el Dauphiné y el Tour de Francia 2026.

Por el momento, se desconoce la gravedad de su lesión, lo que podría provocar cambios en su calendario competitivo.