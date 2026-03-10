Isaac del Toro se viste de azul como nuevo líder de la Tirreno-Adriático 2026

El mexicano Isaac Del Toro tomó el liderato de la Tirreno-Adriático 2026 y vestirá la Maglia Azzurra tras la segunda etapa

Isaac Del Toro se ha vestido con el maillot azul como nuevo líder de la Tirreno-Adriático 2026. Tras apenas la segunda etapa, la joven estrella mexicana volvió a brillar con su madurez y estrategia para dar un golpe de autoridad en la carrera italiana y colocarse al frente de la clasificación general.

Con tan solo 22 años, el pedalista de Ensenada, Baja California, continúa su meteórico ascenso en el ciclismo mundial. Aunque la etapa fue ganada por el neerlandés Mathieu Van der Poel, del equipo Alpecin-Deceuninck, ‘El Torito’ de UAE Team Emirates XRG tomó el liderato tras arrebatar la Maglia Azzurra al italiano Filippo Ganna, especialista en contrarreloj que dominó la primera etapa.

Con solo 3 segundos de ventaja sobre el italiano Giulio Pellizzari, Del Toro se perfila como uno de los protagonistas de esta edición y buscará defender el liderato en las próximas jornadas. La diferencia es mínima, pero suficiente para que el mexicano vista el distintivo de líder en una de las carreras más prestigiosas del calendario.

La jornada de 206 kilómetros entre Camaiore y San Gimignano presentó un recorrido exigente con pendientes superiores al 10% y el Val de Cicena como punto más duro. Tras la contrarreloj inicial dominada por Ganna, la etapa tuvo un final en alto que terminó por definir la general.

En el cierre, Pellizzari atacó a 400 metros de la meta, lo que provocó un esprint en el que Van der Poel se quedó con la victoria. Sin embargo, Del Toro logró mantenerse entre los primeros para conservar el liderato.

En los últimos 6 kilómetros, los caminos de tierra blanca conocidos como sterrato pusieron a prueba a todos los ciclistas. Del Toro se mantuvo sólido junto a Van der Poel y Pellizzari, evitando problemas mecánicos que afectaron a Matteo Jorgenson.

El mexicano mostró inteligencia y resistencia al gestionar la subida final de San Gimignano, consolidándose como una de las jóvenes promesas del pelotón internacional.

La tercera etapa, de 221 kilómetros entre Cortona y Magliano de’Marsi, incluirá suaves ascensos y un tramo final ligeramente ascendente. Para Del Toro, será una oportunidad clave para defender la Maglia Azzurra y mantenerse como líder de la competencia.