Isaac Fonseca vuelve a Madrid con la mira puesta en consolidarse en Las Ventas

El torero mexicano Isaac Fonseca se prepara para escribir un nuevo capítulo en su ascendente carrera este domingo 29 de marzo, cuando haga el paseíllo en la emblemática Plaza de Toros de Las Ventas, en Madrid, dentro de un cartel de alto interés que marca el Domingo de Ramos. La cita, programada para las 18 horas, lo coloca nuevamente en el escaparate más exigente de la tauromaquia mundial.

TE PUEDE INTERESAR: César Montes, preocupado por enfrentar a Portugal: “Es un partido que nos va a exponer”

Fonseca compartirá cartel con el experimentado diestro español Antonio Ferrera y con el joven Cristian Pérez, quien confirmará su alternativa en una tarde en la que se lidiarán toros de la ganadería de Dolores Aguirre, hierro reconocido por la seriedad y exigencia de sus ejemplares.

Para el michoacano, esta comparecencia representa mucho más que una fecha en el calendario: es el regreso a una plaza donde ya ha dejado huella. Su más reciente actuación en Las Ventas, el pasado 14 de mayo durante la Feria de San Isidro, fue una demostración de valor y temple que le valió el corte de una oreja tras lidiar a “Brigadier”, un toro de la ganadería de Pedraza de Yeltes que también fue premiado con vuelta al ruedo. Aquella tarde consolidó su nombre ante la afición madrileña.

No fue un hecho aislado. Durante la misma Feria de San Isidro 2024, Fonseca logró otro trofeo importante, reafirmando su capacidad para conectar con un público considerado de los más exigentes del mundo taurino. Desde su confirmación de alternativa el 15 de mayo de 2023, el mexicano ha hecho el paseíllo en cinco ocasiones en este coso, acumulando experiencia y reconocimiento.

Su temporada pasada tuvo un marcado acento mexicano, donde se consolidó como uno de los toreros jóvenes más importantes del país. Entre sus logros más destacados figura el indulto de un toro de la ganadería Villa Carmela en León, una faena que quedó grabada en la memoria de los aficionados por su entrega y profundidad. A ello se suma el haber sido declarado triunfador de la Copa Chenel 2023, un certamen que reúne a toreros emergentes en España y que representa un importante trampolín internacional.

Ahora, el reto es distinto. Por primera vez en Madrid, Fonseca enfrentará toros de Dolores Aguirre, una ganadería que históricamente ha puesto a prueba la técnica, el valor y la capacidad lidiadora de los matadores. Será, sin duda, una prueba de carácter para el mexicano, quien busca no solo repetir el éxito, sino afianzarse como una figura en crecimiento dentro del circuito europeo.

Este compromiso también forma parte de una agenda clave en su temporada española, ya que volverá a presentarse en Las Ventas el próximo 27 de mayo, nuevamente en el marco de la Feria de San Isidro, donde lidiará toros de Pedraza de Yeltes, considerada hasta ahora su ganadería talismán en esta plaza. En esa ocasión compartirá cartel con José Fernando Molina y Jarocho.

Así, Isaac Fonseca encara un domingo decisivo en Madrid, con la responsabilidad de representar a la tauromaquia mexicana en uno de sus escenarios más importantes. La afición nacional seguirá atenta su actuación, con la esperanza de verlo salir nuevamente por la puerta del triunfo y continuar consolidando su nombre en la élite del toreo internacional.