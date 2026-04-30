Isaac Paredes brilla en doble sesión de Houston Astros ante Baltimore Orioles

Isaac Paredes conectó tres imparables pero no pudo evitar la derrota de los Houston Astros en el primer juego de la doble jornada ante Baltimore Orioles. Y luego, no desentonó. El hermossillense pegó dos hits con una carrera producida y dos anotadas para ser parte esencial del repunte de la novena de Space City que así logró emparejar esta lucha a dos asaltos en Oriole Park.

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Los Astros cayeron por pizarra de 3-10 temprano, pero luego se redimieron con un 11-5 para demostrar su rápida capacidad de reacción, luego de llegar al segundo juego de la doble jornada con la urgencia de no irse barrido.

El equipo de H-Town respondió con contundencia. Cam Smith conectó un jonrón de tres carreras en una primera entrada de cinco rayitas, Yordan Álvarez añadió su duodécimo cuadrangular de la temporada y los Astros derrotaron a los Orioles como locales, dividiendo honores en el atípico día de par de enfrentamientos seguidos.

Dustin Harris impulsó tres carreras, Yainer Díaz sumó tres hits y el mexicano Paredes aportó dos hits y dos anotadas en una ofensiva que acumuló 15 golpes y tuvo a todos sus bateadores conectando al menos un hit para la quinta entrada.

Isaac Paredes is blistering hot pic.twitter.com/ESThQKCn0v — SleeperAstros (@SleeperAstros) April 30, 2026

La diferencia en el montículo fue igual de determinante. Lance McCullers Jr. (2-2) consiguió su primera victoria en cinco aperturas de abril al limitar a los Orioles a tres carreras y dos hits en seis entradas, con nueve ponches. Baltimore, que había ganado 10-3 el primer juego gracias a sendos grand slams de Adley Rutschman y Jeremiah Jackson, no pudo repetir la hazaña.

El abridor Brandon Young (2-1) fue castigado con 10 carreras (siete limpias) y 10 hits en apenas cuatro entradas. Por los Orioles, Leody Taveras conectó un triple de dos carreras y Pete Alonso y Gunnar Henderson agregaron dobles productores, pero fue insuficiente para remontar.

Con la reciente victoria, Houston consigue su cuarto triunfo en 16 partidos como visitante y evita una barrida que parecía inminente tras el contundente triunfo local en el primer juego. Baltimore, por su parte, cayó a un récord de 9-9 en casa y dejó las bases llenas en la séptima entrada cuando intentaba acercarse en el marcador.