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Isaac Paredes brilla en doble sesión de Houston Astros ante Baltimore Orioles

Isaac Paredes brilla con el bate, pero Astros dividen serie ante Orioles tras doble jornada en Baltimore



Foto: Reuters

Isaac Paredes conectó tres imparables pero no pudo evitar la derrota de los Houston Astros en el primer juego de la doble jornada ante Baltimore Orioles. Y luego, no desentonó. El hermossillense pegó dos hits con una carrera producida y dos anotadas para ser parte esencial del repunte de la novena de Space City que así logró emparejar esta lucha a dos asaltos en Oriole Park.

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Los Astros cayeron por pizarra de 3-10 temprano, pero luego se redimieron con un 11-5 para demostrar su rápida capacidad de reacción, luego de llegar al segundo juego de la doble jornada con la urgencia de no irse barrido.

El equipo de H-Town respondió con contundencia. Cam Smith conectó un jonrón de tres carreras en una primera entrada de cinco rayitas, Yordan Álvarez añadió su duodécimo cuadrangular de la temporada y los Astros derrotaron a los Orioles como locales, dividiendo honores en el atípico día de par de enfrentamientos seguidos.

Dustin Harris impulsó tres carreras, Yainer Díaz sumó tres hits y el mexicano Paredes aportó dos hits y dos anotadas en una ofensiva que acumuló 15 golpes y tuvo a todos sus bateadores conectando al menos un hit para la quinta entrada.

La diferencia en el montículo fue igual de determinante. Lance McCullers Jr. (2-2) consiguió su primera victoria en cinco aperturas de abril al limitar a los Orioles a tres carreras y dos hits en seis entradas, con nueve ponches. Baltimore, que había ganado 10-3 el primer juego gracias a sendos grand slams de Adley Rutschman y Jeremiah Jackson, no pudo repetir la hazaña.

El abridor Brandon Young (2-1) fue castigado con 10 carreras (siete limpias) y 10 hits en apenas cuatro entradas. Por los Orioles, Leody Taveras conectó un triple de dos carreras y Pete Alonso y Gunnar Henderson agregaron dobles productores, pero fue insuficiente para remontar.

Con la reciente victoria, Houston consigue su cuarto triunfo en 16 partidos como visitante y evita una barrida que parecía inminente tras el contundente triunfo local en el primer juego. Baltimore, por su parte, cayó a un récord de 9-9 en casa y dejó las bases llenas en la séptima entrada cuando intentaba acercarse en el marcador.