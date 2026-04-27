Isaac Paredes pega jonrón en victoria de Houston Astros sobre New York Yankees

Isaac Paredes lideró la ofensiva de los Astros con un jonrón clave para vencer 7-4 a los Yankees y evitar la barrida

Los Houston Astros necesitaban un héroe, y encontraron tres, con el mexicano Isaac Paredes entre ellos. La barrida olía a derrota rotunda, a silencio en el dugout y a preguntas incómodas, pero el beisbol decidió regalarle una tarde de revancha ante los New York Yankees.

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El Tigre Paredes volvió a rugir con el madero, Christian Walker se vistió de oportunista y Spencer Arrighetti se transformó en un muro de lanzamientos para que Houston evitara la limpia. Los Astros vencieron 7-4 a los Yankees, y el hermosillense fue el alma de la ofensiva.

El sonorense de 26 años se fue de 2-4 con jonrón, tres anotadas y tres producidas, destacando desde el primer inning. Walker abrió el marcador con un jonrón de dos carreras tras el contacto de Paredes.

En la tercera entrada, Paredes conectó un jonrón de 364 pies, ampliando la ventaja y reafirmando su papel decisivo en el encuentro.

Mientras la ofensiva brillaba, Arrighetti (3-0) dominó desde la lomita con siete entradas sólidas, permitiendo solo una carrera, con ocho ponches y control del juego durante la mayor parte del encuentro.

El único daño llegó con un jonrón de Aaron Judge, pero el dominio de Houston ya era evidente.

En la quinta entrada, la ofensiva de los Astros volvió a responder con apoyo de Yordan Álvarez, Paredes y Walker, ampliando la ventaja a 7-0.

Los Yankees intentaron reaccionar en la novena entrada, pero la diferencia era demasiado amplia. El marcador final fue 7-4, rompiendo la racha de ocho victorias de Nueva York.

Paredes cerró la jornada como figura clave, consolidando una actuación que refuerza el impacto del béisbol mexicano en la MLB.