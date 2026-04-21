Isaac Paredes se destapa con sus dos primeros cuadrangulares del año y Houston Astros doblegan a Cleveland Guardians

Isaac Paredes pegó dos jonrones y lideró a los Houston Astros a una contundente victoria sobre los Cleveland Guardians. El mexicano conectó sus primeros cuadrangulares de la temporada 2026 de MLB. Christian Walker también se sumó a la fiesta para darle a la novena de Space City el triunfo por pizarra de 9-2.

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Ha sido apenas la tercera victoria en sus últimos 15 juegos para Houston, pero se sintió como una liberación. Porque cuando un equipo comienza la temporada con un récord de 6-3 y luego se desploma hasta 9-15, cada triunfo se convierte en un salvavidas. Y esta noche, los Astros encontraron varios.

Todo comenzó en la primera entrada, cuando Walker, el primera base que cargaba con una nada envidiable marca de 0 de 15, rompió el hielo con un jonrón de dos carreras al jardín izquierdo-central. No fue un golpe cualquiera. Fue el tipo de batazo que devuelve la confianza, el que recuerda a un bateador por qué lo llaman para esos momentos. Walker terminó la noche 5-3 con tres carreras anotadas, como si la sequía nunca hubiera existido.

Pero el verdadero despertar llegó en la cuarta entrada. El juego estaba empatado a 2-2, y Paredes, que había esperado 76 turnos en el plato para conectar su primer jonrón del año, apareció. Su batazo solitario por el jardín izquierdo rompió el empate y abrió la puerta a un rally de cuatro carreras. Carlos Correa, con un sencillo de dos rayitas, coronó la faena y puso el marcador 6-2. Ya no había vuelta atrás.

El hermosillense, que ha conectado al menos 19 jonrones en cada una de las últimas cuatro temporadas, ya tenía caliente el bate. Y en el octavo rollo, añadió un cuadrangular solitario para cerrar el marcador. Fue su noche, pero también la de un equipo que necesitaba recordar cómo se gana.

Los Astros aún tienen un récord negativo, todavía tienen mucho que remontar. Pero en el vestuario, después del duelo, se respiró algo que no se sentía desde abril: un aire de esperanza gracias al encendido madero del mexicano.