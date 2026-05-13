Isaías Violante se unirá a concentración del Tri por lesión de Jairo Torres

El jugador del América aparece en la prelista de 55 jugadores que dio a conocer Selección

El volante ofensivo del América, Isaías Violante, se incorporará desde este miércoles a la concentración premundialista en el Centro de Alto Rendimiento, informó la Selección Mexicana.

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Ello a razón de una lesión muscular que sufrió Jairo Torres, jugador de los Bravos de Juárez, quien está en calidad de sparring en el Tri.

Por tal motivo, Violante quien ya quedó fuera de competencia luego de que el América quedara eliminado en cuartos ante Pumas, ahora buscará llenarle el ojo a Javier Aguirre y colarse a la Copa del Mundo.

Porque hay que recordar que el futbolista azulcrema está dentro de la prelista de 55 jugadores que entregó este martes el Vasco Aguirre, así que tiene chance de mostrarse en esta concentración premundialista.

Cabe señalar que también se informó que Jairo Torres se quedará en el CAR en rehabilitación hasta el 21 de mayo, pero no especificó si causará baja definitiva.

Violante fue uno de los mejores jugadores del América en la serie ante Pumas, ya que jugó los 180 minutos de la serie como titular, además de que metió un gol en la ida.