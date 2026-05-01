¿Israel Reyes jugará en la Roma? El defensa estaría en Italia para arreglar su pase

Tras salir de vacaciones previo a la concentración mundialista, el zaguero azulcrema no volvería a las Águilas tras el verano

Ya desde hace algunas semanas, surgieron versiones de que Israel Reyes estaría a punto de irse del América para continuar su carrera en el Viejo Continente después de la Copa del Mundo.

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Ahora los rumores apuntan a que el zaguero azulcrema estaría en Italia para arreglar su pase con la Roma, club con el que antes ya se le ha relacionado al defensor que en mayo cumplirá 26 años.

Por el momento, son meras especulaciones y no se ha sabido que exista algo formal para el defensor jalisciense, que llegó al América en el Clausura 2023 y se ha consagrado en el equipo con el Tricampeonato de Liga MX.

Reyes habría aprovechado sus días de descanso previo a reportar en el Centro de Alto Rendimiento la próxima semana, para ir a cerrar su fichaje en Europa; el jugador tiene que estar el seis de mayo en territorio nacional para ponerse a las órdenes de Javier Aguirre.

En todo caso, la posibilidad de que firme con la Roma no sería la única que tendría Reyes para jugar en Europa, aunque es la única que ha trascendido el nombre del equipo, si bien podría tener otras opciones en el país de la bota.

De completarse la transferencia de Israel Reyes a la Roma, sería el segundo mexicano en vestir la camiseta de la Loba, después de Héctor Moreno quien tuvo un paso muy fugaz en ese equipo en el segundo semestre del 2017.

Israel Reyes podría ser titular en la Selección Mexicana en la Copa del Mundo como lateral derecho, ya que la zaga central nacional está ya ocupada con Johan Vásquez, Capitán del Genoa y César Montes, defensor del Lokomotiv de Moscú.