Italia 90: La Final que "manchó" Codesal, el 3er título alemán y el escándalo de los Cachirules

Italia 90 fue una Copa del Mundo que siempre será una mancha para el futbol mexicano. No por la actuación de una Selección Nacional, sino por la razón que impidió que nuestro país participara en aquella edición.

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Quizá el ridículo y la vergüenza más grande de la historia del balompié nacional, que dejó por siempre marcada a aquella administración de la Federación Mexicana de Futbol y que gracias a una investigación periodística, fue exhibida en la trampa que quiso hacer y que le costó muy caro.

Del lado internacional, Argentina y Alemania confirmaron que al igual que cuatro años antes, en México 86, eran las dos mejores selecciones de todo el planeta.

Sin embargo, el resultado en la Final fue distinto, en gran parte por la decisión de otro mexicano que sí estuvo en esa Copa del Mundo: el árbitro Edgardo Codesal.

Italia albergó su segundo Mundial e iba por su cuarto título

La sede de 1990 fue designada para Italia con lo que ahí fue que se efectuó esta décimocuarta edición y el país de la bota volvió a ser anfitrión tras 56 años.

En 1934 había sido el local y ese certamen lo ganó bajo la coacción del dictador Benito Mussolini, antes de que explotara la Segunda Guerra Mundial. Italia también ya había ganado las ediciones de Francia 1938 y España 1982, por lo que buscaba su cuarto título.

Lo malo para la Azurra es que en el camino se encontró ni más ni menos que a la Argentina de Diego Armando Maradona, que venía de ganar el Mundial cuatro años antes y no le alcanzó para conseguir el título en casa ya que cayeron en semifinales.

Argentina de Maradona y Caniggia, buscaban el Bi campeonato y el tercer título en su historia

Esta Argentina, que también fue dirigida por Carlos Salvador Bilardo, venía con la inercia de haber ganado el Mundial en México.

Para esa Copa del Mundo, Diego Armando Maradona estaba en plenitud, ya que la jugó con 29 años, además de que estaba en “casa”, ya que en ese momento era la máxima figura del Calcio Italiano con el Napoli.

Sin embargo, el camino no fue sencillo para la Albiceleste; apenas en el primer juego, un totalmente desconocido Camerún los sorprendió y les pegó 1-0 con gol de François Omam Biyik.

En su segundo duelo, los argentinos lograron derrotar 2-0 a la Unión Soviética, pero el tercer duelo apenas lo empataron 1-1 con Rumania.

De tal forma que avanzaron como uno de los mejores terceros lugares de grupo, por lo que Argentina estuvo a nada de quedar fuera en fase de grupos.

En octavos de final, se midió a Brasil y le ganó 1-0 con gol de Claudio Paul Caniggia, en un partido marcado por la polémica del supuesto uso de agua adulterada con sedantes al defensa Branco.

En cuartos de final, Argentina le ganó a Yugoslavia en penales y en las semifinales venció al local Italia.

El juego comenzó con un gol de Salvatore Schillaci, pero al 67’ empató Claudio Paul Caniggia y el partido se fue a penales.

En la tanda apareció el héroe Sergio Goycoechea, quien fue clave tras la lesión de Nery Pumpido.

Argentina ganó 4-3 y avanzó a la Final ante Alemania Federal.

Alemania Federal traía un equipazo y quería revancha

Los germanos contaban con figuras como Jürgen Klinsmann, Lothar Matthäus, Andreas Brehme y Rudi Völler, dirigidos por Franz Beckenbauer.

En todo el Mundial solo habían empatado con Colombia y Inglaterra (en semifinales), ganando ambas series en penales.

Buscaban revancha tras perder la Final de México 86 ante Argentina.

La Final que “manchó” Codesal y quedó marcada para siempre

La Final de Italia 90 se disputó el 8 de julio de 1990 en el Estadio Olímpico de Roma, arbitrada por el mexicano Edgardo Codesal.

El juego fue dominado por Alemania, pero no lograban concretar.

A seis minutos del final, una jugada de Roberto Sensini sobre Rudi Völler derivó en un penal muy polémico.

Andreas Brehme convirtió al 85’ y Alemania ganó 1-0, logrando su tercera Copa del Mundo.

El escándalo de los Cachirules y el castigo de la FIFA para México

México no fue a este Mundial por un castigo de dos años impuesto por la FIFA, tras descubrirse la alineación indebida de jugadores mayores en la Selección Mexicana Sub-20.

Los jugadores involucrados fueron José Luis Mata, Gerardo Jiménez, José de la Fuente y Aurelio Rivera.

El caso fue destapado por los periodistas Antonio Moreno y Alfredo Ruiz, tras una investigación en el Periódico Ovaciones.

El presidente de la FMF era Rafael del Castillo, quien ignoró advertencias sobre la situación.

La sanción inicial fue de Concacaf, pero la FIFA amplió el castigo a todas las selecciones, dejando a México fuera de Italia 90.