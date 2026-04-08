Iztapalapa será sede del Campeonato de Clubes de Fútbol de Salón de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe

Iztapalapa será sede del Campeonato de Clubes de Fútbol de Salón, reuniendo a equipos de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe

La Ciudad de México será sede del Campeonato de Clubes de Fútbol de Salón de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. La demarcación que albergará la justa será Iztapalapa, una localidad que históricamente ha cargado con el estigma social de ser considerada peligrosa, pero que con estas iniciativas demuestra su capacidad para acoger eventos de talla mundial.

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La alcaldesa Aleida Alavez Ruiz anunció el evento desde el emblemático Gimnasio de Usos Múltiples G2, el mismo escenario que recibirá a los equipos del 26 al 30 de mayo próximo. En sus palabras, el torneo representa mucho más que una competencia.

“Nos reunimos, en este emblemático Gimnasio de Usos Múltiples G2, donde se celebrará esta justa deportiva, para celebrar la pasión por el fútbol de salón, una modalidad que ha conquistado corazones en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, y que es un símbolo de la unidad y la hermandad entre nuestros pueblos”, comentó.

La funcionaria explicó que esta competencia forma parte de las políticas públicas de su gobierno, orientadas a promover la inclusión social, la salud y el deporte como herramientas para el desarrollo de las comunidades. Subrayó que cada equipo es un orgullo para su nación y cada jugador un embajador de la excelencia y el esfuerzo.

⚽🌎 La alcaldesa @ALEIDAALAVEZ encabezó la conferencia de prensa del Campeonato de Clubes de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, donde recibimos a delegaciones de Estados Unidos, Panamá, El Salvador, Guatemala, Honduras y México. 🏟️



Impulsamos el deporte como una… pic.twitter.com/RN5AKMSHyu — Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) April 8, 2026

En ese sentido, remarcó el orgullo de la alcaldía por ser pionera en promover esta modalidad en México, “gracias a la intervención y remodelación de este Gimnasio de Usos Múltiples G2, que hoy es un espacio de encuentro y competencia para jóvenes y adultos, donde se fomenta la convivencia pacífica y el respeto mutuo”.

El torneo reunirá a equipos de Estados Unidos, Panamá, El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Alavez Ruiz expresó su deseo de que esta justa sea un ejemplo de la rica diversidad cultural y deportiva de la región, y un paso adelante en la construcción de un futuro más próspero y solidario para todos.

La mandataria también agradeció a los organizadores del campeonato su esfuerzo y compromiso con el deporte y su comunidad, y cerró con un mensaje de bienvenida. El fútbol de salón, hizo hincapié Alavez Ruiz, es más que un juego, es un instrumento de transformación social que permite construir una sociedad más justa y equitativa.

“Es un deporte que requiere habilidad, estrategia y trabajo en equipo, y que nos hace crecer como individuos y como comunidad”, sentenció.