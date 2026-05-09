Jaiba Brava vs. Tepatitlán: todo listo para la final de ida del Clausura 2026 de Liga Expansión MX

La Jaiba Brava y Tepatitlán disputarán la final del Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX en busca del título y el bicampeonato tamaulipeco

Hay finales que saben a historia y otras que saben a revancha. La que protagonizarán la Jaiba Brava y Tepatitlán en el Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX tiene un poco de ambas. Los de Tampico-Madero están ante la oportunidad de conseguir un histórico bicampeonato en la liga de plata del fútbol mexicano. Pero enfrente estará un Tepatitlán que quiere coronarse nuevamente en esta categoría y culminar con broche de oro una campaña extraordinaria.

TE PUEDE INTERESAR: Panini presenta el álbum oficial de la Copa del Mundo 2026 con fanáticos y leyendas del futbol

Es el líder contra el quinto lugar. De 12 enfrentamientos que han tenido, cinco veces ha ganado el cuadro tamaulipeco y tres el alteño. Pero los números fríos no cuentan toda la verdad. Este duelo no es nuevo en instancias definitivas. Ambos conjuntos tienen una historia reciente que añade picante a la serie, pues se midieron en las Semifinales del certamen anterior.

En aquella ocasión, el conjunto tamaulipeco mostró una solidez envidiable al imponerse en ambos encuentros con un marcador idéntico de 1-0, resultado que les permitió avanzar y, posteriormente, levantar el trofeo. Para los Alteños, aquella eliminación aún duele profundamente. Mientras que para la Jaiba, fue el trampolín hacia la gloria.

Para el Tepatitlán, esta representa su segunda final en la división. Su debut en estas instancias fue en el Guardianes 2021, cuando sorprendió al Atlético Morelia para quedarse con el campeonato apenas en su torneo de estreno. Ahora busca repetir la dosis, esta vez como líder y con la espina clavada de aquella reciente semifinal perdida en el certamen pasado.

En la otra cara de la moneda, la Jaiba Brava vive un momento histórico sin precedentes al alcanzar su tercera final consecutiva, un récord absoluto para la Liga de Expansión. Los actuales monarcas buscan refrendar la corona obtenida en el Apertura 2025 y sellar el bicampeonato que consolide su dominio total en la categoría. Lo que antes era un sueño, ahora parece una rutina de grandeza.

El primer capítulo de esta historia se escribirá este sábado 9 de mayo en territorio tamaulipeco. El Estadio Tamaulipas será el escenario donde la Jaiba busque pegar primero, aprovechando el calor de su localía en punto de las 19:00 horas. Después, el duelo definitivo está pactado para el sábado 16 de mayo en el Estadio Tepa Gómez, recinto que se vestirá de gala para coronar al nuevo campeón en suelo jalisciense, en punto de las 19:00 horas. Serán 180 minutos para definir quién escribe la última página de esta entrañable historia.