Jaime Jáquez Jr. lidera victoria del Miami Heat en último juego de la temporada antes del Play-In ante Charlotte Hornets

Jaime Jáquez Jr. ha terminado la temporada regular de la NBA de la mejor manera posible. El mexicano salió desde el banquillo y encestó 26 puntos en el mismo número de minutos en la duela para liderar la victoria del Miami Heat sobre Atlanta Hawks. De esta forma, Triple J confirmó su candidatura al Premio al Mejor Sexto Hombre. Bam Adebayo y Norman Powell anotaron 25 puntos cada uno y el equipo de Erik Spoelstra se declaró listo para el Play-In ante Charlotte Hornets.

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Miami Heat pudo vencer a Atlanta Hawks por abultado marcador de 143-117. Kel’el Ware anotó 16 puntos para el Heat, que necesitará ganar dos partidos de repechaje como visitante si es que pretende clasificar a los Playoffs. El Heat logró esa hazaña la temporada pasada, cuando ocupaba el décimo puesto en el repechaje.

Por lo pronto, esta noche del domingo 12 de abril no fue más que el preámbulo de lo que viene, con una seguidilla de dos finales fuera de casa para mantener viva la ilusión. Buddy Hield anotó 31 puntos, la máxima anotación del partido, en tan solo 21 minutos saliendo desde el banquillo para Atlanta, que ya tenía asegurado su puesto en los Playoffs antes del encuentro.

Corey Kispert anotó 21 puntos y Asa Newell terminó con 17 puntos para los Hawks. Pero el marcador, por abultado que parezca, no cuenta toda la historia. Los Hawks, que sabían que en la mayoría de los escenarios previos al partido terminarían en el quinto puesto, aunque existía la posibilidad de caer al sexto, decidieron priorizar la salud y el descanso, por lo que dejaron en el banquillo a varios jugadores como Nickeil Alexander-Walker, Dyson Daniels, CJ McCollum, Jalen Johnson, Jonathan Kuminga y Onyeka Okongwu.

Tony Bradley, reciente adquisición de Atlanta, debutó como titular con los Hawks. Kispert disputó su octavo partido de la temporada, Keaton Wallace el tercero y Newell el segundo. La victoria de Miami Heat, válida y necesaria, llegó ante un rival que ya pensaba en otra cosa. Atlanta terminó con un récord de 46-36, su mejor marca desde la temporada 2015-16. Miami finalizó con 43-39, alcanzando por decimoquinta vez en 18 temporadas de Erik Spoelstra un balance de al menos el 50% de victorias.

Miami Heat se dirigirá a Charlotte para enfrentarse a los Hornets en el partido de Play-In por el noveno y décimo puesto. La única forma de clasificar a los Playoffs es ganar dos partidos consecutivos fuera de casa, empezando ante una ofensiva liderada por LaMelo Ball, Brandon Miller y Kon Knueppel.

El Heat tiene un balance de 3-1 contra los Hornets esta temporada, pero dos de esos partidos fueron antes del cambio de año. La clave estará en la defensa y en la fe competitiva, la misma que la temporada pasada los llevó a lograr lo imposible desde el décimo puesto.