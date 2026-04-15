Jaime Jáquez Jr. y el Heat son eliminados por Hornets en partidazo de Play-In

Miami sufrió la baja temprano de su estrella Bam Adebayo en una acción polémica con Lamelo Ball de Charlotte, por lo que el coach Spoelstra echó mano del jugador mexicano

Dramatismo puro fue el que se vivió en el primer partido de Play-In de la Temporada 2025-26 de la NBA donde los Charlotte Hornets eliminaron a Jaime Jáquez Jr. y el Miami Heat, en tiempo extra, por marcador de 127-126.

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El partido iba parejo hasta que vino una desafortunada acción que derivó en una lesión de la estrella de Miami, Bam Adebayo, quien tuvo que despedirse cuando faltaba ‘un mundo’ por jugar.

¿CÓMO SE LESIONÓ BAM ADEBAYO?

Con más de 10 minutos de juego por disputar en el segundo periodo, Adebayo y su compañero Simone Fontecchio evitaron una canasta de Lamelo Ball de Hornets y este cayó al suelo chocando con Bam.

Ya abajo el jugador de Charlotte golpeó con su mano izquierda el pie de apoyo del centro del Miami que hizo que tuviera una dura caída ‘de sentón’ que le provocó una lesión en la espalda baja, y tras ser revisado por el cuerpo médico, se decidió que no podía regresar a jugar.

Tras la culminación del partido, Lamelo fue duramente criticado por el entrenador del Heat Erik Spoelstra y por usuarios de redes sociales.

“No me parece gracioso. No me parece divertido. Me parece una jugada estúpida. Es una jugada peligrosa… No creo que eso tenga cabida en el juego, hacer tropezar a los jugadores”, declaró ‘Spo’.

LaMelo Ball just swept Bam Adebayo’s leg and caused an injury.



DIRTY ASS PLAY 😡 pic.twitter.com/qo5TC5XcWU — Novo (@NovoHeat) April 15, 2026

BUEN APORTE DE JAIME JÁQUEZ JR.

Pese a la baja de su figura, el Heat no se dio por vencido y siguió peleando de tú a tú con los ‘Abejorros’ que además tenían la ventaja de jugar en casa. El coach de Miami echó mano del mexicano Jáquez Jr. y este respondió. Jugó 40 minutos donde tuvo 13 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias. Y entonces vino el increíble desenlace.

Con 28 segundos para que terminara el partido, Jaime Jáquez fue la línea de tiros libres donde acertó uno de los dos que tuvo, lo cual le daba una ventaja de cuatro puntos a Miami (112-108), y parecía que tenían el partido en la bolsa.

Charlotte pidió tiempo fuera y en la jugada siguiente Brandon Miller anotó un triple de inmediato que acercaba a los Hornets a un punto.

Luego le cometieron falta a Tyler Herro para enviarlo a la línea de libres y anotó los dos para volver a ampliar la ventaja de Miami, esta vez a tres puntos.

Nuevamente Charlotte tuvo que pensar en una jugada para Igualar ¡y lo lograron! En el saque desde el costado le dieron el balón a Coby White quien se alzó para lanzar un triple y lo anotó para empatar el marcador a 114. Heat todavía tuvo una última jugada, pero Herro falló un triple y el partido se fue al alargue.

FINAL DE INFARTO

Los últimos cinco minutos del partido fueron los más parejos con cambios de ventaja en el marcador todo el tiempo. Cuando quedaban 24 segundos en el reloj y con Miami abajo, Herro anotó un triple que los acercó 123-125; en la siguiente jugada Pelle Larsson robó el balón, se lo devolvió a Tyler y este lanzó desde la línea de tres y falló… ¡pero le cometieron falta!

Herro acertó los tres tiros libres y le dio la vuelta al marcador 126-125 con 9 segundos por jugar. Charlotte no se rindió y en la última jugada le dio el balón a Lamelo Ball quien logró meterse hasta la pintura para conseguir una bandeja para la victoria de Hornets.

Charlotte sigue con vida en el Play-In y ahora espera al perdedor entre Philadelphia 76ers y Orlando Magic que juegan este miércoles su partido de Play-In. Miami quedó eliminado.