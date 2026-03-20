Jaime Munguía confirma pelea contra ‘Toro’ Reséndiz: cuándo, dónde y qué está en juego en esta pelea entre mexicanos

Jaime Munguía ha confirmado su regreso a los cuadriláteros y tiene pensado hacerlo en grande. Después de varios meses de incertidumbre sobre su futuro, el excampeón mundial enfrentará al monarca supermedio de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Armando ‘Toro’ Reséndiz, en lo que significará su primera pelea del año y una nueva batalla entre mexicanos.

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La contienda formará parte de la cartelera estelar que protagonizarán Gilberto Ramírez y David Benavidez en la T-Mobile Arena, de Las Vegas, Nevada, para el próximo 2 de mayo, prometiendo una velada de celebración boxística nacional con varios de sus máximos exponentes reunidos en el mismo escenario.

Será la primera ocasión que Munguía suba al ring en 2026, después de casi 12 meses de inactividad. El tijuanense de 28 años enfrentará el reto de destronar al de Guayabitos, Nayarit, en las 168 libras, división donde ya tuvo una oportunidad titular frente a Saúl ‘Canelo’ Álvarez dos años atrás, en mayo de 2024. El tiempo de espera ha sido prolongado, pero el contendiente confía en haber aprovechado el receso para llegar en óptimas condiciones.

La promotora PBC oficializó el enfrentamiento tras negociaciones discretas que se extendieron por varias semanas. Para Munguía, esta representa su segunda oportunidad de ceñirse una corona en las 168 libras, luego de la lección aprendida ante el hombre que ha dominado la categoría durante años.

“Me emociona mucho volver, especialmente para pelear por un título mundial contra un mexicano como yo”, afirmó Munguía en el comunicado de la promotora PBC.

Del otro lado, Armando ‘Toro’ Reséndiz llega con la firme intención de realizar una defensa exitosa por primera vez. El monarca reconoció la calidad de su adversario y la dificultad que implica su estilo agresivo, pero ve en este compromiso la ocasión perfecta para confirmar que su llegada al trono no fue fortuita.

“Para mí, esto es un gran desafío y una enorme motivación. Este tipo de peleas son las que siempre soñé: enfrentarme a los mejores nombres del deporte y demostrar que pertenezco a este nivel“, concluyó Reséndiz.

El duelo enfrentará dos concepciones distintas del boxeo. Munguía basará su estrategia en la presión incesante y el castigo al torso, mientras que Reséndiz confiará en su boxeo más cerebral y su condición de campeón para controlar los tiempos.