Jairo López, lo más destacado en Aguascalientes

Aguascalientes.- Este domingo en la plaza de toros “San Marcos”, se celebró una novillada de contrastes, de emociones intermitentes y de entrega sin reservas, en la que la ganadería de La Playa dejó ver matices diversos en comportamiento, obligando a los actuantes a tirar de oficio y voluntad.

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Abrió plaza “Correcaminos”, número 66, 420 kilos, para César Fernández “El Quitós”, que se topó con un novillo tardo y con peligro sordo. Desde el inicio, el de La Playa avisó, midiendo y quedándose corto. “El Quitós” entendió pronto que el izquierdo era el camino y por ahí logró los pasajes más limpios, siempre con el pulso firme ante un enemigo que no regalaba nada. Por el derecho, el novillo rebrincó en la querencia y complicó cada intento. Faena de insistencia y exposición, sin recompensa con la espada, dejando media estocada sin efectos y escuchando un aviso tras fallar con el descabello.

El segundo, “Tremendo”, número 54, 440 kilos, correspondió al tapatío Axel López, que compartió banderillas con su hermano Jairo en un gesto de compañerismo. Brindó al tendido y se encontró con un novillo probón, de poca fuerza, que nunca terminó de emplearse. Axel, firme y dispuesto, intentó construir, pero el astado se fue apagando. Terminó por abreviar y dejó una estocada defectuosa pero suficiente. Palmas para el torero y pitos al novillo.

El ambiente cambió con el tercero, “Artista”, número 40, 410 kilos, en manos de Jairo López, quien se fue a porta gayola y de rodillas marcó el tono de una actuación de compromiso. Con el capote toreó con buen aire a la verónica y devolvió la invitación a su hermano en quites. Ya con la muleta, también de hinojos, encontró la embestida franca de un novillo que permitió hilvanar tandas con ritmo y sentido. Jairo se asentó, toreó despatarrado, con mando y temple, en una faena que prendió en los tendidos. Tras un pinchazo, dejó la estocada en el segundo viaje para cortar una oreja, mientras el novillo era reconocido con arrastre lento.

El cuarto, “Agradecido”, número 20, 402 kilos, devolvió la dureza al ruedo. De nuevo César Fernández “El Quitós” frente a un ejemplar áspero, de derrotes y pocas opciones. El torero se mostró firme, sin volverse la cara, aguantando lo que el novillo exigía, pero sin encontrar materia prima para el lucimiento. Pinchazo y estocada para despachar, en labor silenciada. El novillo fue pitado.

En el quinto, “Dulces Nombres”, número 50, 456 kilos, Axel López volvió a los medios, otra vez a porta gayola, decidido a no dejarse ganar terreno. Compartió nuevamente el segundo tercio con su hermano y, tras un vistoso quite, brindó a Jairo. Ya con la muleta, el novillo acusó falta de fuerza, pero Axel lo entendió, lo cuidó y le buscó las teclas, especialmente por el izquierdo, donde logró los mejores momentos. Por el derecho hubo también pasajes de mayor expresión. La faena tuvo contenido y actitud, aunque se diluyó con la espada: pinchazo y estocada, escuchando dos avisos. Palmas para el torero, pitos al novillo.

Cerró la tarde “Arriero”, número 7, 413 kilos, para Jairo López, quien repitió a porta gayola y compartió banderillas con Axel, antes de brindar a sus padres. El novillo, sin embargo, se vino a menos y desarrolló sentido, complicando cada muletazo. Jairo, con disposición, intentó imponerse, incluso soportando arreones en su afán de agradar, pero las condiciones del astado mandaron. Abrevió y, tras varios pinchazos, recurrió al descabello para concluir.