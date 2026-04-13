Roberto Alarcón Estrada afirmó que, bajo el liderazgo del gobernador Pablo Lemus Navarro, el estado ya no figura entre los primeros lugares nacionales en este delito

La estrategia de seguridad implementada por la actual administración estatal ha comenzado a dar resultados tangibles. Según los datos más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Jalisco registró en marzo de 2026 una disminución del 50% en la comisión de homicidios dolosos, marcando un punto de inflexión en la tranquilidad de la entidad.

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Cifras que transforman la seguridad estatal

La comparativa estadística revela un avance significativo en el combate a la violencia. Mientras que en noviembre de 2024 —último mes del gobierno anterior— se contabilizaron 128 víctimas, la cifra descendió drásticamente a 64 casos durante el pasado mes de marzo.

Esta tendencia a la baja también se refleja en el promedio diario de eventos delictivos:

Marzo 2025: 4.71 homicidios diarios.

4.71 homicidios diarios. Marzo 2026: 2.06 homicidios diarios.

2.06 homicidios diarios. Comparativa con 2021: Se registra una reducción del 55%, pasando de casi siete eventos diarios a poco más de dos.

Jalisco mejora su posición nacional

Roberto Alarcón Estrada, titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad, destacó que bajo el liderazgo del gobernador Pablo Lemus Navarro, el estado ha logrado abandonar los primeros lugares de incidencia nacional en este delito.

“Actualmente el estado ocupa el lugar 12, lo que significa que estamos por alcanzar la media nacional. Ha sido un avance progresivo: en enero estábamos en el lugar 10, en febrero en el 11 y hoy somos el sitio 12″, precisó Alarcón Estrada.

El funcionario añadió que el Gobierno Federal ya ha reconocido formalmente el trabajo realizado en la entidad, validando la información que se encuentra disponible para consulta pública en los portales oficiales de seguridad.

¿Cómo se logró la reducción?

La Coordinación General Estratégica de Seguridad atribuye estos resultados a una combinación de factores operativos y de inteligencia:

Coordinación interinstitucional: Colaboración estrecha entre los tres órdenes de gobierno. Labores de inteligencia y patrullaje: Presencia activa y focalizada en zonas críticas. Justicia efectiva: Aplicación de sentencias ejemplares para inhibir la impunidad.

Impacto en el Área Metropolitana de Guadalajara

La baja en la incidencia no es aislada; se ha registrado de forma importante en 31 municipios del estado. De manera particular, la mejora es notable en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), donde se concentra la mayor densidad poblacional, reafirmando el compromiso de las autoridades por reducir la incidencia delictiva total en beneficio de las familias jaliscienses.