James Duckworth consuma épica remontada y se corona campeón del México City Open 2026 luego de la tormenta

James Duckworth se coronó campeón del México City Open 2026 tras vencer a Stefano Napolitano en una final retrasada por lluvia en el ATP Challenger 125

James Duckworth remontó el marcador para convertirse en el nuevo campeón del México City Open 2026. El australiano tuvo que esperar casi 23 horas después del inicio de la final programada para el domingo, pero tras dos pausas a causa de la lluvia, finalmente el encuentro decisivo se desarrolló y el oceánico de 34 años derrotó al italiano Stefano Napolitano para erigirse como nuevo monarca de este torneo ATP Challenger 125.

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Luego de que la tormenta impidiera el desarrollo de la final, el juego en el Estadio Rafael Pelón Osuna por fin se pudo desarrollar este lunes con la reanudación del partido con el marcador en 5-5 en el segundo set. Así, un día después, Duckworth pudo vencer a Napolitano en tres sets por parciales de 6 (7)-7, 7-6 (3) y 6-2 para quedarse con la corona de este certamen capitalino.

La espera fue larga, la incertidumbre también, pero el tenis, ese oficio de paciencia y rabia contenida, terminó por entregar a un campeón que supo esperar su momento. El australiano llevó el parcial a la muerte súbita para empatar el compromiso y después consolidar su mejor momento en la tercera manga, resolvió el encuentro para alzarse con la corona.

“La suspensión del partido fue difícil para ambos, anoche tuve la oportunidad de reconfigurar todo, en especial las cosas que no hice bien, así que llegué hoy con otra mentalidad para ejecutar los puntos lo mejor posible”, explicó Duckworth.

El australiano de 34 años no es un desconocido en México. Esta es la cuarta final del Challenger Tour que disputa en el país, con un balance de dos triunfos y un par de derrotas. Este último triunfo, quizás el más sufrido.

“He tenido buenos resultados aquí en San Luis Potosí y Morelia. Creo que la altitud ha ayudado a mi juego y me he adaptado bien a las condiciones aquí”, explicó. “Estaba tratando de pensar qué podía hacer un poco diferente hoy comparado con ayer. Para mí fue jugar un poco más agresivo, tratando de tomar control de los puntos posibles y ese fue mi único objetivo”, agregó el australiano.

Y funcionó. Porque después de perder en dos ocasiones —2023 y 2025— en la segunda ronda del Mexico City Open, finalmente pudo coronarse en el Centro Deportivo Chapultepec. Por su parte, Napolitano reconoció que le afectó la suspensión del encuentro.

“Hoy no fue mi día, pero con sólo un mal día no puedo cancelar la muy buena semana que tuve. Por supuesto, ahora duele, porque perder una final donde estaba muy cerca duele mucho. Ayer tuve un nivel mucho mejor, y hoy no pude encontrar las claves para jugar como ayer y cuando juegas contra un buen jugador, tienes que llegar a tu nivel, si no, él va a tomar ventaja de eso, así que fue así”, admitió el italiano.

El título se fue para Oceanía, pero Napolitano se llevó a Italia el respeto de una afición que lo aplaudió al retirarse de la cancha. En el tenis, como en la vida, ganar no lo es todo. A veces, perder también enseña.