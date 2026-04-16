Jamie Dornan será Aragorn en La caza de Gollum: reparto y fecha de estreno

Jamie Dornan tomará el papel de Aragorn en la nueva película de El Señor de los Anillos, reemplazando a Viggo Mortensen.

El universo de la Tierra Media se prepara para una nueva etapa con “La caza de Gollum”, una producción que ya genera expectativa tras revelarse que Jamie Dornan dará vida a Aragorn, personaje que originalmente interpretó Viggo Mortensen en la trilogía clásica.

La decisión llega luego de que Mortensen rechazara retomar el papel, pese a múltiples intentos por parte de la producción. Así, Dornan asume uno de los roles más icónicos del cine fantástico, en lo que representa un cambio importante para los seguidores de la saga.

La cinta contará con un reparto que mezcla rostros conocidos y nuevas incorporaciones. Regresan Elijah Wood como Frodo, Ian McKellen como Gandalf y Andy Serkis como Gollum. A ellos se suman Kate Winslet, Lee Pace y Leo Woodall, quien interpretará a un nuevo personaje llamado Halvard.

Una historia entre sombras y secretos

La trama se ubicará en el periodo previo a los eventos de The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring. En esta historia, Gandalf encomienda a Aragorn la misión de encontrar a Gollum antes de que revele información crucial sobre el Anillo Único a las fuerzas de Sauron.

Este enfoque busca llenar un vacío narrativo dentro de la cronología original, profundizando en uno de los momentos menos explorados de la saga.

Producción, retos y expectativas

La película será dirigida por Andy Serkis, quien también retomará su papel como Gollum. Sin embargo, su elección ha generado dudas entre algunos seguidores, debido a la recepción de sus trabajos anteriores como director.

A pesar de ello, el proyecto cuenta con el respaldo de Warner Bros. y New Line Cinema, lo que garantiza una producción de gran escala.

El rodaje está programado para iniciar en mayo de 2026, mientras que el estreno está previsto para el 17 de diciembre de 2027, una fecha estratégica en temporada navideña.

Un desafío para el nuevo Aragorn

El mayor reto recaerá en Jamie Dornan, quien tendrá la tarea de reinterpretar a Aragorn, un personaje profundamente arraigado en la cultura popular gracias a la actuación de Mortensen.

Con una historia ambiciosa, un elenco destacado y altas expectativas, “La caza de Gollum” buscará conquistar tanto a los fans de siempre como a nuevas generaciones.