Jannik Sinner derrota a Jiri Lehecka y se corona en Miami Open 2026 para completar el Sunshine Double

Jannik Sinner ha cerrado un círculo perfecto con una racha imparable de victorias en marzo que coronó con el título del Miami Open 2026. Dos semanas después de su triunfo en Indian Wells, el italiano número 2 del ranking ATP derrotó a Jiri Lehecka en la gran final masculina para completar así el codiciado Doblete del Sol o Sunshine Double en medio de múltiples retrasos por lluvia.

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El de San Cándido, Italia, se impuso por 6-4 y 6-4 en el partido, disputado en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, mismo que sumó casi tres horas de interrupción por culpa de la tormenta. Sinner tuvo que remontar una desventaja inicial en el primer set. Tras perder los dos primeros juegos, ganó tres consecutivos apoyado en un saque potente y una derecha precisa.

En el cuarto juego salvó un 0-40 con cinco saques ganadores seguidos y cerró el parcial 6-4, pese a un último esfuerzo de Lehecka. La acción se detuvo nuevamente al inicio del segundo set durante una hora y 28 minutos. Al reanudarse, Lehecka se mostró competitivo, al acercarse a la red con agresividad y usando golpes potentes desde el fondo para igualar el marcador a 3-3.

Sin embargo, Sinner mantuvo un servicio sólido y ganó los dos juegos finales para sellar la victoria en sets corridos. Durante todo el torneo en Miami, el italiano acumuló 70 aces. Con este triunfo, el transalpino de 24 años, suma su segundo título en Miami en tres años y se convirtió en el octavo hombre de la historia —y el primero desde Roger Federer en 2017— en ganar tanto Indian Wells como Miami en la misma temporada.

🌟 HISTORIQUE 🌟



Le moment où Jannik Sinner s’impose à Miami après Indian Wells pour décrocher le Sunshine Double. 🏆🏆



Il devient le premier joueur à remporter trois Masters 1000 consécutifs sans perdre le moindre set (34 d’affilée). 😱



PHÉNOMÈNE. 🤖🇮🇹pic.twitter.com/9rpgBZTpDh — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) March 29, 2026

Además, el genial italiano extendió su racha de victorias consecutivas en el torneo a 12 partidos. Llegó a la final tras superar en sets corridos a Alexander Zverev y ya había levantado el trofeo de Indian Wells al vencer a Daniil Medvedev.

Lehecka, número 22 del ranking, disputaba su primera final de un Masters 1000. El checo había avanzado tras derrotar a Arthur Fils en semifinales, pero aún no ha conseguido ganar un set en sus cinco enfrentamientos contra Sinner.

Este título representa el decimotercer trofeo importante en la carrera de Sinner, que incluye Grand Slams, las Nitto ATP Finals y Masters 1000. El italiano se coloca ahora a solo dos títulos importantes de distancia de Carlos Alcaraz en la pugna por el liderazgo del tenis masculino.

Desde que perdió la final del US Open ante Alcaraz el pasado septiembre y cedió el número 1 del mundo, Sinner ha levantado cuatro títulos de peso: su primer Masters de Paris, su segundo trofeo en las Nitto ATP Finals y los dos Masters 1000 del Sunshine Double esta temporada. En el mismo período, Alcaraz ha ganado el Australian Open.

Sinner obtuvo su primer Masters 1000 en Toronto en agosto de 2023. Con la victoria en Indian Wells a principios de marzo completó los seis torneos Masters 1000 en pista dura y logró por primera vez el Sunshine Double. Acumula ahora siete títulos en esta categoría, empatado con Alexander Zverev en el tercer lugar entre los jugadores en activo y a solo uno de Alcaraz. Ambos suman 26 títulos a nivel de circuito.

En dobles femeninos, la checa Katerina Siniakova y la estadounidense Taylor Townsend se impusieron en la final a las italianas Sara Errani y Jasmine Paolini por 7-6 (0) y 6-1. A su vez, en la categoría femenina, la número uno del mundo Aryna Sabalenka también completó el Sunshine Double al vencer a Coco Gauff el sábado en la final individual.