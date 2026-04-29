Jannik Sinner despierta a Rafael Jódar del sueño y se convierte en su pesadilla para avanzar a semifinales del Madrid Open 2026

Rafael Jódar ha despertado del embriagante sueño que vivió en ese cofre de fantasías que suele convertirse la Caja Mágica cada vez que un tenista español engalana el Mutua Madrid Open con su talento. Y ha tenido que el mejor tenista del momento, Jannik Sinner, el encargado de convertir esa quimera en una verdadera pesadilla. Ahora, el número 1 del mundo disputará sus primeras semifinales en la capital española con vía libre para conseguir su primera corona en la arcilla madrileña.

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Jannik Sinner domina a Rafael Jódar en Madrid Open 2026

El italiano logró despachar al español en sets corridos por parciales de 6-2 y 7-6(0), en un partido que despertó una enorme expectación gracias al efervescente año del leganés en el circuito. Pero el transalpino, frío como pocos, impuso su experiencia sobre la ilusión del joven talento emergente de 19 años, para demostrar por qué es la referencia del ATP Tour.

El Estadio Manolo Santana fue testigo de un mano a mano donde la calma del de San Cándido, Italia, terminó por pesar mucho más que la fogosidad del NextGen ibérico, especialmente en el desempate donde Sinner no concedió un solo punto. El itálico había mostrado un interés concreto en enfrentar a Jódar antes de Roland Garros, con el objetivo de sentir su juego sobre la arcilla.

Y la oportunidad llegó bajo techo debido a las lluvias, una condición que allanó el tenis de ataque desde el inicio. El arranque fue feroz, con Jódar, armado con una derecha formidable, igualó los primeros juegos e incluso estuvo a un punto de colocarse 1-3. Pero Sinner mantuvo la compostura, encadenó cinco juegos consecutivos y se llevó el primer set.

Rafael Jódar destaca pese a la derrota en Madrid Open 2026

En el segundo parcial, el de Leganés, Madrid, mostró una constancia encomiable, y empujado por un público que coreaba “¡Sí se puede!”, mantuvo el partido en tensión con opciones de quiebre en dos ocasiones, aunque no logró concretar. Su actitud, sin embargo, mereció el reconocimiento de la grada al cierre del encuentro.

Sinner, que ya ganó Montecarlo este año y fue subcampeón en Roland Garros, busca completar su asalto a la tierra batida con un título que aún se le resiste en Madrid. Este jueves disputará las semifinales ante Arthur Fils o Jiri Lehecka, con el objetivo de convertirse en el primer jugador capaz de ganar cinco títulos Masters 1000 consecutivos, una gesta que ya queda a dos partidos de distancia.

Por su parte, Jódar sale de Madrid con la cabeza alta. Sumó su primera victoria ante un Top 10 cuando venció a Alex de Miñau; alcanzó sus primeros cuartos de final en un Masters 1000 y midió las distancias ante el número 1 del mundo, llevándose una lección valiosa. El español ya ocupa el puesto 18 confirmando que su crecimiento en el circuito es real y que su nombre empieza a ser habitual en el vestuario. La Caja Mágica observó así un capítulo histórico, pero Sinner fue el autor que firmó la obra. Pro Jódar ya avisa que habrá muchos más capítulos con él presente.