Jannik Sinner fulmina a Learner Tien y se cita con Alexander Zverev en Semifinales de Indian Wells

Jannik Sinner ha sido una bala en la Cancha 1 de Indian Wells, donde jugó a toda velocidad para superar de manera contundente a Learner Tien. El italiano selló así su boleto a las Semifinales en el BNP Paribas Open, donde ha dejado claro que, cuando juega en su máximo nivel, no hay mucho por hacer para quienquiera que esté del otro lado de la red.

El número 2 del mundo ofreció una exhibición de tenis perfecto en el desierto californiano y se impuso en sets corridos por parciales de 6-1 y 6-2. El transalpino fue letal y se mostró sin parangón, con todo su repertorio tenístico y siendo quien marcó el ritmo del partido de inicio a fin.

De hecho, el de San Cándido, Italia, necesitó apenas una hora y seis minutos para superar al vigente campeón de las Next Gen ATP Finals. La superioridad fue tan absoluta que el marcador no fue sino un reflejo fiel de lo ocurrido en la pista.

Sinner, quien superó a João Fonseca en dos sets en tie-break en la cuarta ronda, parecía decidido a no tener que volver a trabajar duro y salió más que decidido ante su rival de 20 años, a quien no dio respiro al convertir cuatro de los cinco puntos de quiebre que obtuvo. La lección del italiano fue evidente y, cuando está concentrado, es prácticamente imparable.

Tras alcanzar sus primeros cuartos de final de un Masters 1000 luego de conseguir dos victorias consecutivas en tres sets contra Ben Shelton y Alejandro Davidovich Fokina, Tien pareció sufrir físicamente a medida que transcurría el segundo set del encuentro ante Sinner. El estadounidense no pudo contrarrestar la potencia y la precisión de los golpes de fondo del italiano, que lo desplazaron de lado a lado de la cancha sin piedad.

El jugador de 24 años tiene un récord de 26-0 contra estadounidenses y 20-0 contra zurdos desde que perdió ante Shelton en el ATP Masters 1000 de Shanghái 2023. De momento, Sinner lleva una racha de nueve victorias consecutivas en torneos ATP Masters 1000 (18-0 en sets) tras ganar el título en París el año pasado. El italiano ha encontrado en esta categoría de torneos su hábitat natural, donde su juego se potencia y sus rivales desaparecen.

Por un lugar en la Final, a Sinner le espera el cuarto cabeza de serie, Alexander Zverev, quien venció a Arthur Fils por 6-2 y 6-3. El alemán de 28 años se convirtió en el quinto jugador en completar Semifinales en los nueve Masters 1000 y buscará romper una racha de cinco derrotas consecutivas contra Sinner en las Semifinales del sábado.

El alemán sabe que enfrenta a una bestia distinta, un jugador que ha aprendido a ganar incluso cuando no juega su mejor tenis. Estas estadísticas reflejan la capacidad de adaptación de Sinner y la confianza que ha acumulado frente a determinados perfiles de rivales.