Jannik Sinner se cita con la joven promesa Rafael Jódar en cuartos de final de Madrid Open 2026

Jannik Sinner se mide a la promesa española Rafael Jódar en cuartos del Madrid Open 2026 en un duelo generacional que promete gran emoción en la Caja Mágica

Jannik Sinner ha encontrado una nueva piedra en el zapato que promete incomodar cada uno de sus pasos casi tanto como Carlos Alcaraz. Cuando el italiano pensó que tendría un respiro de su pesadilla y rival generacional español tras la lesión de muñeca que le aqueja, la joven promesa Rafael Jódar irrumpió en el Madrid Open 2026 para avisarle al transalpino que no la tendrá fácil.

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El número 1 del mundo jugará por primera vez ante el jovencito de 19 años que es ya mismo la sensación del tour de la ATP, tras un debut soñado en la Caja Mágica donde ha logrado clasificarse para un emocionante partido de cuartos de final contra el de San Cándido, Italia, quien lidiará con una afición volcada en favor de su oponente, tal como habría ocurrido con Alcaraz.

El joven de Leganés, Madrid, intenta llenar el enorme huevo dejado por el lesionado jugador de Murcia, España. Y lo ha hecho con creces, al derrotar a Vit Kopriva en set corridos por parciales de 7-5 y 6-0 para alcanzar sus primeros cuartos de final de un Masters 1000, con una actuación que confirmó que su meteórico ascenso no es casualidad.

El madrileño ha ganado 12 de sus últimos 13 partidos en tierra batida, incluido un título en Marrakech y su llegada a las semifinales de Barcelona la semana pasada, una racha que lo ha catapultado desde la nada hasta la élite del tenis mundial. En noviembre aún no figuraba entre los 200 mejores del mundo, pero gracias a su embriagante efervescencia, ahora se prevé que el adolescente sea cabeza de serie en Roland Garros y que, potencialmente, se sitúe entre los 30 mejores del mundo, un salto asombroso que habla tanto de su talento como de su capacidad para competir bajo presión.

Antes de eso, Jódar deberá intentar poner fin a la racha de 20 victorias consecutivas de Sinner en torneos Masters, después de que el italiano derrotara al británico Cameron Norrie en sets corridos por parciales de 6-2 y 7-5 para extender su dominio en el circuito.

En frente tendrá a un Rafa que es tan solo el sexto adolescente en alcanzar los cuartos de final en un torneo Masters 1000 en esta década, y el cuarto jugador invitado en llegar a esta fase en la historia del torneo de Madrid, tras los pasos de Feliciano López (2007), Ivan Ljubicic (2009) y Pablo Andújar (2013).

Pero hay un par de nombres que inevitablemente flotan en el aire de la Caja Mágica, pues Jódar es el tercer adolescente español en alcanzar los cuartos de final de Madrid, después de Rafael Nadal en 2005 y de Carlos Alcaraz, que llegó a cuartos de final en dos ocasiones siendo adolescente, en 2022 y 2023. La comparación es prematura, pero también inevitable, y el propio leganés la asume con naturalidad.

“Jugar en casa siempre es especial y estoy muy contento con cómo me está yendo esta semana”, dijo Jódar tras su triunfo. “Será un gran partido. Será la primera vez que juegue contra Jannik, así que espero poder dar lo mejor de mí”.

Jódar consiguió su primera victoria contra un jugador del top 10 al derrotar a Alex de Miñaur por 6-3 y 6-1 en la segunda ronda el viernes, y luego lo confirmó con una victoria por 7-6, 4-6 y 6-1 sobre su rival de mismos 19 años, el brasileño Joao Fonseca, en un duelo de jóvenes promesas que seguramente se repetirá en el futuro.

Se vio a Sinner tomando asiento junto a la cancha para presenciar esa victoria sobre De Miñaur, el quinto cabeza de serie, mientras el número 1 del mundo absorbía el ambiente y el español jugaba frente a su público local. El italiano, que ya tiene 20 triunfos consecutivos en Masters, no ocultó su interés por medirse a esta nueva raqueta española.

“No será la única vez que nos enfrentemos”, dijo Sinner tras su victoria sobre Norrie. “Esa es mi impresión. Sería bueno enfrentarme a él antes de los grandes torneos que se avecinan, Roma y Roland Garros. Aquí las condiciones son únicas; él es de Madrid, así que está acostumbrado. Pero al mismo tiempo, puedo obtener información valiosa para los torneos más importantes que se avecinan. Es muy emocionante. Tiene un talento enorme”.

En la segunda manga ante Kopriva, Rafa aceleró y no dio ninguna opción a su rival para cerrar el partido en una hora y 18 minutos, con un contundente 6-0 que dejó en evidencia quién tenía el control absoluto en la pista. El madrileño lidia en la Caja Mágica con un cambio de paradigma que sería abrumador para cualquier chico de su edad.

En apenas unas semanas ha pasado de ser un proyecto con futuro a cargar con expectativas, sintiendo cómo el público espera con ansia su triunfo sobre la pista, una sensación reservada a los mejores jugadores que el español ya comprueba en edad adolescente. Jódar llegó a octavos de final en el Abierto de Acapulco 2026 y es la carta fuera de Los Cabos Open del próximo verano, donde buscará conquistar otro título y enamorar aún más a su afición en México.