Jannik Sinner sigue firme en Roma al acecho del récord imposible de Novak Djokovic

Jannik Sinner ha entregado una nueva pieza de arte en el Foro Itálico. El público local se deleitó con el elegante y avasallador tenis del jugador local durante poco más de una hora, tiempo en el que no ha concedido tregua alguna. El transalpino no otorgó concesiones frente a Alexei Popyrin, nueva víctima del número uno del mundo quien desplegó un estandarte, sin estridencias, pero con la precisión de un destino que ya no admite dudas para mantenerse firme en la lucha por el cetro del Masters 1000 de Roma.

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El marcador fue lapidario, con un 6-2 y 6-0, con la central romana como testigo de otra gesta del hijo pródigo de esta tierra italiana. Con esa victoria, Sinner escribió una historia que permanecerá en los anales. Pues desde la creación del formato Masters 1000 en 1990, ningún jugador había comenzado un año calendario con 25 triunfos en los primeros cinco eventos de esa categoría. Ninguno, hasta ahora.

El italiano ha levantado los trofeos de Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid. Cuatro joyas que ya engarzan su pulsera de campeón. Y Roma, la quinta piedra preciosa, aguarda como el capítulo decisivo de una epopeya. Si el de San Cándido, Italia, alza el título en su casa, se convertirá en el segundo hombre en la historia en completar el Golden Masters de carrera.

El único que lo ha logrado antes, que lo ha conseguido cada vez y que lo ha repetido como si el tiempo jugara a su favor, se llama Novak Djokovic. La leyenda serbia ha ganado cada uno de los nueve Masters al menos dos veces. Ahora, el joven del Alto Adigio camina por la misma cornisa. Sinner no ha perdido desde el 19 de febrero, cuando cayó en los cuartos de final del Abierto de Qatar ante Jakub Mensik. Aquella derrota parece ya un eco lejano.

The moment Jannik Sinner got his 30th consecutive win in Masters events



He ties Djokovic for the 2nd longest streak ever



Djokovic – 31

Djokovic, 𝐒𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫 – 30

Federer – 29

Nadal – 23

Sampras – 19



Marching towards the top of a legendary list



🇮🇹🦊 pic.twitter.com/DJhytECeju — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 11, 2026

Desde entonces, 25 partidos, 25 victorias. Una racha que respira con ritmo de récord, donde solo Djokovic, con 31 triunfos seguidos en Masters 1000, está por delante. Sinner hasta ahora ya suma 30. La ausencia de Carlos Alcaraz, lesionado en la muñeca derecha, ha convertido a Jannik en el favorito indiscutible del Abierto de Italia. Pero el favoritismo, cuando se lleva con la naturalidad del que no especula ni se esconde, deja de ser una presión y se transforma en una certeza.

Su próximo rival será otro italiano, Andrea Pellegrino, un superviviente de la fase previa que acaba de eliminar a Frances Tiafoe. Será un duelo entre dos mundos distintos dentro de la misma camiseta. Pero Sinner no elige adversarios. Solo los enfrenta.