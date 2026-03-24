Jannik Sinner supera a Corentin Moutet en Miami Open 2026 y destruye récord histórico de Novak Djokovic

Jannik Sinner es casi invencible en torneos Masters 1000. El italiano ha construido un muro que parece infranqueable en torneos de esta categoría, y los rivales lo saben. De hecho, siquiera ganarle un solo set a este nivel es uno de los retos más complejos del momento en todo el circuito. Y Corentin Moutet ha sido la más reciente víctima del avasallador ritmo del transalpino.

TE PUEDE INTERESAR: Bélgica sufre dos bajas para Fecha FIFA ante México: Trossard y Vanaken, fuera por lesión

El de San Cándido, Italia, ha fortalecido su dominio reciente en este tipo de eventos al superar en sets corridos por parciales de 6-1, 6-4 al francés Moutet en la tercera ronda del Miami Open 2026. Con una tranquilidad que es ya su sello distintivo, Sinner despachó al francés con la autoridad que lo ha caracterizado en los últimos meses.

Con solo ganar el primer parcial, en el que tuvo 100% de efectividad aprovechando los dos break points generados y salvando el único que tuvo en contra, el número 2 del ranking ATP llegó a 25 sets ganados al hilo en Masters 1000, una racha que incluye sus campañas ganadoras en París 2025, Indian Wells 2026 y este comienzo en Miami.

Es así como este periodo invicto le ha servido a Jannik para establecer el récord de más sets ganados de manera consecutiva en la historia de este tipo de torneos, al dejar atrás los 24 de Novak Djokovic anteriormente. La estadística es imponente, pero Sinner la lleva con naturalidad.

Este es el nivel de Jannik Sinner actualmente.



🤯 LOCURA.pic.twitter.com/cg62EiZz48 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) March 24, 2026

Pero, lejos de conformarse, Sinner siguió imponente en la noche de este lunes luego de adelantarse en el marcador ante Moutet. Tras quebrar en el 2-2 adquirió un mayor impulso hacia una victoria que deja en 2-0 su historial con el francés y que protege sus invictos. No hubo espacio para la duda ni para la especulación.

Ahora el diestro de 24 años ha ganado sus últimos 13 partidos en Masters 1000, y de manera contundente. Solo en seis de los 25 sets que ha disputado en la racha ha tenido que sumar siete games para llevárselos. El resto, una demostración de superioridad que asusta y admira por igual.

Ahora como el principal favorito al título después de la eliminación de Carlos Alcaraz en tercera ronda, el italiano buscará regresar a Cuartos de Final del torneo cuando mida al local Alex Michelsen, quien viene de remontar al chileno Alejandro Tabilo por 3-6, 6-3, 6-4. Sinner lidera 2-0 el historial entre ambos. El camino se despeja, pero el italiano sabe que en el tenis cada partido es un mundo.

Mientras el resto del circuito busca respuestas, Sinner sigue sumando sets y construyendo una de las rachas más impresionantes que se recuerdan en los Masters 1000. Su tenis, frío y calculador, parece haber alcanzado una madurez que lo coloca como el gran favorito para todo lo que viene.