Jannik Sinner vence a Carlos Alcaraz para coronarse como nuevo rey de Montecarlo y retomar el número uno del mundo

Jannik Sinner vence a Carlos Alcaraz en Montecarlo, conquista el Masters 1000 y recupera el número uno del mundo en una final histórica y reñida

Jannik Sinner ha vuelto a mostrar su más mordaz versión. Y en el mejor momento posible. El italiano recuperó el primer puesto del ranking mundial por primera vez desde principios de noviembre tras imponerse en la final del Masters 1000 de Montecarlo ante el vigente campeón y ahora exnúmero uno del mundo, Carlos Alcaraz. La final de Mónaco fue el primer enfrentamiento entre las dos mejores raquetas del planeta desde que el transalpino ganara en sets corridos en la final de ATP Finals en noviembre pasado.

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En un partido tenso y reñido, con muchos golpes potentes, Sinner se impuso en sets corridos por 7-6 (5) y 6-3, en un encuentro donde ambos tuvieron dificultades con el viento, lo que provocó 83 errores no forzados. Fue una batalla de desgaste, de esas que se ganan con el corazón tanto como con el brazo, y el italiano supo mantener la calma cuando más temblaban las manos.

“Ha sido una semana interesante tratando de aprender a jugar de nuevo en tierra batida. Vine aquí con la intención de disputar el mayor número de partidos posible y estoy contento de haber ganado un gran torneo en esta superficie. Tener este trofeo y volver al número uno significa mucho para mí. Hoy ambos hemos jugado a un nivel muy alto. Hacía algo de viento y las condiciones eran diferentes a las de esta semana”, dijo el italiano tras su victoria.

Vencer a Alcaraz en tierra batida y en Montecarlo no es cualquier cosa, pero Sinner lo consiguió. Tras intercambiar quiebres tempranos, ninguno logró imponerse claramente y ambos sufrieron con su servicio.

En el desempate, Sinner mejoró su saque y, tras desperdiciar un punto de set, una doble falta de Alcaraz le dio la ventaja. El italiano comenzó el segundo set con lentitud y tuvo que remontar un 15-40 en contra, antes de que el murciano le rompiera el servicio para el 2-1.

Sin embargo, Sinner se mantuvo firme, aprovechando errores del español y tomando una ventaja de 4-3. Otro juego titubeante de Alcaraz le dio a Sinner un nuevo punto de quiebre, que no desperdició, sellando su victoria número 27 en el ATP Tour.

El público, que soñaba con la remontada de Carlos Alcaraz, enmudeció ante la frialdad del italiano.

El título en Montecarlo no solo le devuelve el número 1 del mundo, también lo coloca en una lista histórica junto a Rafael Nadal y Novak Djokovic, tras ganar cuatro Masters 1000 consecutivos.

Sinner suma ya 14 Grandes Títulos y es el único, junto a Djokovic en 2015, en ganar los tres primeros Masters 1000 de la temporada.

Jannik ha igualado a Alcaraz con ocho títulos Masters 1000, quedando ambos solo por detrás de Djokovic con 40. Además, el italiano ha ganado un Gran Título en 4.9 torneos disputados, igualando a Pete Sampras en efectividad.

Ahora, mientras Alcaraz digiere la derrota, Sinner ya piensa en los próximos desafíos. La rivalidad, lejos de extinguirse, acaba de encender una nueva temporada.