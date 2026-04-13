Gabriela Jáquez es elegida en el Draft por las Chicago Sky para jugar en la WNBA

La seleccionada nacional es la segunda mexicana que es elegida por un equipo de la WNBA vía draft, luego de Lou López en 2023

La seleccionada mexicana Gabriela Jáquez iniciará su etapa como jugadora profesional luego de ser elegida en la posición 5 de la primera ronda del Draft de la WNBA 2026 por las Chicago Sky.

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Jáquez, graduada de Camarillo High, se inscribió al sorteo de la liga estadounidense tras conquistar el pasado 5 de abril el campeonato femenino de la NCAA con UCLA.

“Con la quinta selección del Draft 2026 de la WNBA, las Chicago Sky eligen a Gabriela Jáquez de UCLA”, anunció la comisionada de la liga, Cathy Engelbert.

“Estoy muy emocionada de estar aquí. Tener este sueño primero de ir a UCLA y luego estar en el Draft de la WNBA y compartirlo con mis compañeras significa todo”, expresó Jáquez.

Sobre su nuevo equipo, las Sky, la mexicana se mostró entusiasmada y comprometida a aportar al máximo nivel.

“Sé que cada juego va a ser diferente, pero voy a dar lo mejor de mí en cada partido. Estoy lista para aprender en el training camp y adaptarme a la franquicia”, señaló la hermana del jugador del Miami Heat, Jaime Jáquez Jr..

Gabriela Jáquez se convirtió en la segunda mexicana en ser elegida vía Draft en la WNBA. La primera fue Lou López Sénéchal, seleccionada por Dallas Wings en la quinta posición de la primera ronda del Draft 2023.

Chicago Sky, en reconstrucción

La mexicana llega a unas Chicago Sky en proceso de reconstrucción, tras registrar marcas negativas en las últimas temporadas. En la campaña pasada, el equipo tuvo uno de los peores registros de su historia con 10 victorias y 34 derrotas.

El mejor momento de la franquicia fue en 2021, cuando conquistaron el título de la WNBA al vencer en la final a Phoenix Mercury, lideradas por Candace Parker.

En campañas recientes, el equipo contó con figuras como Angel Reese, quien promedió 14.1 puntos por partido, pero fue traspasada a Atlanta. También salió Ariel Atkins, otra pieza clave en ofensiva.

Ahora, el proyecto de las Sky buscará reconstruirse con jugadoras como Kamilla Cardoso, Courtney Vandersloot y la incorporación de Gabriela Jáquez.

WELCOME TO THE CHI, GABRIELA! 🤩 pic.twitter.com/KchPIebaUY — Chicago Sky (@chicagosky) April 13, 2026

Azzi Fudd, número 1 del Draft

La jugadora de UConn, Azzi Fudd, fue elegida como la primera selección global del Draft de la WNBA por las Dallas Wings.

Olivia Miles, de TCU, fue seleccionada en la segunda posición por Minnesota Lynx; la española Awa Fam Thiam fue tercera y jugará con Seattle Storm.

Por su parte, Lauren Betts, compañera de Jáquez en UCLA, fue elegida en la cuarta posición por las Washington Mystics.