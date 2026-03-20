Programa de acupuntura hídrica que beneficiará a más de 40 mil habitantes mediante un modelo de captación e infiltración de agua al subsuelo

Con una inversión de 22 millones de pesos y una capacidad de infiltración superior a 10 millones de litros de agua de lluvia, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, inauguró el jardín de lluvia Coapan en la alcaldía Coyoacán, como parte del programa de acupuntura hídrica para mitigar inundaciones y atender la escasez de agua.

LEE ADEMÁS: Plantean prohibir cirugías estéticas en menores de edad en CDMX

El jardín tiene la capacidad de captar hasta 1.3 millones de litros de agua pluvial, equivalente a 130 pipas, mientras que el sistema integral construido en la zona permite infiltrar más de 10 millones de litros.

La obra beneficiará a más de 40 mil habitantes y forma parte de un modelo de captación, regulación e infiltración que busca recuperar el equilibrio hídrico en la ciudad.

Durante la inauguración, Clara Brugada Molina afirmó que el proyecto marca el inicio de un nuevo modelo de gestión del agua basado en soluciones sustentables y en la infiltración del recurso al subsuelo.

“Iniciamos con este Jardín de Lluvia y con la participación de los vecinos en decisiones importantes para solucionar el problema de las inundaciones bajo un esquema alternativo. Lo que hacemos es infiltrar el agua de lluvia para recuperar el equilibrio hídrico que necesita la ciudad”.

Señaló que este modelo sustituye el esquema tradicional basado en desalojar el agua mediante tuberías, el cual ha generado escasez e inundaciones, y planteó que la estrategia actual busca recargar los mantos acuíferos mediante la captación e infiltración del agua pluvial.

Explicó que durante más de 100 años se ha privilegiado la extracción de agua a través de pozos, lo que ha generado desequilibrios, mientras que la urbanización ha impedido que el agua de lluvia se infiltre al subsuelo, por lo que señaló que la estrategia actual busca devolver el agua a la tierra para recuperar el ciclo natural.

Indicó que una de las principales fuentes de recarga hídrica es el llamado Bosque de Agua del sur de la ciudad, que abarca zonas de conservación en alcaldías como Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Tlalpan, Milpa Alta y Xochimilco, donde se capta gran parte del agua de lluvia.

El proyecto, recordó, forma parte del modelo de ciudad esponja, que plantea que el agua de lluvia se infiltre al subsuelo en lugar de ser desechada al drenaje, mediante infraestructura verde que permita captar, filtrar, almacenar y reutilizar el recurso.

El programa de acupuntura hídrica contempla la intervención de 160 puntos en la ciudad durante este año, con el objetivo de ampliar la captación de agua de lluvia y reducir riesgos de inundación.

Como parte de la intervención integral en Santa Úrsula, también se rehabilitaron siete pozos de agua, lo que permitió recuperar más de 9 millones de litros diarios, equivalentes a 900 pipas, en beneficio de 95 mil personas.

Por su parte, el secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza Hernández, informó que la rehabilitación permitió incrementar el suministro de agua de aproximadamente 10 a 22 horas diarias, además de aumentar la producción en alrededor de 100 litros por segundo.

TAMBIÉN Registro a Copaco 2026 cierra este domingo en CDMX

Agregó que el sistema hidráulico incluye colectores, tanques tormenta y estructuras subterráneas de almacenamiento que, en conjunto, conforman un sistema de captación, regulación e infiltración con capacidad superior a 10 mil metros cúbicos.

Asimismo, explicó que el jardín incorpora materiales que permiten retener el agua en el suelo y reducir su evaporación, lo que lo convierte en un sistema autosustentable que opera sin necesidad de bombeo.