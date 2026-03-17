Jardine pide cero exceso de confianza ante Philadelphia pese a gol de ventaja

El DT habló de la no convocatoria de Zendejas en EE.UU. y sobre la lesión de Henry Martín; Dourado, aún no piensa en Messi

América se trajo un gol de ventaja como visitante la semana pasada ante Philadelphia Union, por lo que con el empate a cero goles este miércoles en el Ciudad de los Deportes, le basta para avanzar a los cuartos de final de la Concachampions.

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Sin embargo, el técnico André Jardine ya lo dejó claro: no quiere ningún tipo de exceso de confianza por el hecho de tener un gol de ventaja; más allá de que en este torneo valgan el doble, lo cual obliga a los estadounidense a ganar 0-2, el 0-1 manda al alargue esta serie.

El estratega brasileño consideró que la ventaja en el marcador global puede ser engañosa, así que en el Nido tampoco están para agrandarse; mucho menos cuando es el torneo prioritario del semestre.

“Son eliminatorias de 180 minutos, cuando jugamos en nuestra cancha ya estamos más acostumbrados, ambientados; sí existe una pequeña ventaja, pero la eliminatoria está abierta.

“El gol de visitante ya no favorece tanto en este escenario; una derrota de 1-2 le da el pase al rival. Hay que hacer un partido consistente, concentrado y con mínimos errores”, dijo Jardine.

Sobre Alejandro Zendejas, el técnico señaló que no debe caer en la frustración tras no ser convocado con la Selección de Estados Unidos, y confía en que aún tiene opciones de llegar al Mundial.

En cuanto a Henry Martín, confirmó que sufrió una lesión muscular y sigue en rehabilitación, aunque ya está cerca de regresar a las canchas.

Finalmente, Rodrigo Dourado evitó pensar en un posible cruce ante Lionel Messi y el Inter Miami, destacando que el enfoque está en Philadelphia Union y en avanzar de fase.