Jarren Durán conecta su primer jonrón de la temporada pero Red Sox continúan en picada con derrota ante Twins

Jarren Durán conectó su primer jonrón de la temporada en la derrota de los Red Sox, marcada por una histórica mala salida de Garrett Crochet ante los Twins

Jarren Durán conectó un jonrón de dos carreras al jardín derecho en la derrota de los Boston Red Sox ante Minnesota Twins. Fue el primer cuadrangular de la temporada para el mexicano, pero de poco sirvió para evitar la caída de los patirrojos, cuyo lanzador abridor Garrett Crochet tuvo una actuación para el olvido.

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El as fue relevado tras solo una entrada y 2/3, luego de permitir 11 carreras —10 de ellas limpias— en el primer duelo de la serie contra la novena melliza. El duelo terminó por escandaloso marcador de 13-6 en el Target Field de Minneapolis, donde Durán rompió su sequía sin volarse la barda.

La de Crochet fue la peor apertura de su carrera. El dos veces All-Star y finalista al premio Cy Young de la Liga Americana en 2025 luego de registrar una efectividad de 2.59 el año pasado, perdió por completo la brújula. El abridor de 26 años no logró ponchar a ninguno de los 18 bateadores a los que se enfrentó, permitió nueve imparables, otorgó tres bases por bolas y dos jonrones en la segunda entrada antes de ser retirado del juego.

El batazo más fuerte de cualquiera de los dos equipos en este juego fue precisamente el jonrón de Duran. El golpe que salió de su madero fue a 112.2 mph pero de poco ayudó a la causa patirroja, que ahora presume una nada envidiable foja de 6-10 en este turbulento inicio de temporada en MLB.

Crochet solo permitió 10 carreras limpias debido a un error del campocorto Trevor Story, quien perdió su guante al intentar atrapar un sencillo productor de Brooks Lee. Esta carrera impulsó a Minnesota a una ventaja de 4-0 con dos outs en la primera entrada. Pero el resto de la responsabilidad recayó sobre sus hombros.

El abridor permitió siete carreras en la segunda entrada, incluidos dos jonrones de la parte baja de la alineación de los Twins, primero de Victor Caratini y luego de Ryan Kreidler, quien conectó un vuelacercas con dos outs. Esta fue una apertura completamente atípica para Crochet, quien llegó al duelo con una efectividad de 3.12.

Lo más cerca que estuvo Crochet de una apertura desastrosa como ésta fue en abril de 2024, cuando permitió siete carreras limpias en tres entradas cuando jugaba para los Chicago White Sox. De hecho, antes de este encuentro nunca había permitido más de siete carreras limpias en su carrera. Alcanzó esa marca por segunda vez el pasado septiembre en seis entradas contra los Cleveland Guardians, al permitir seis carreras producto de tres jonrones en la sexta entrada. Boston terminó ganando ese juego por 11-7.

Ahora mismo, Boston presume el peor comienzo de la liga antes de remontar ligeramente la semana pasada con una victoria en la serie contra los St. Louis Cardinals. Pero la derrota del lunes presagia un mal futuro para una complicada serie en Minnesota, ya que los Red Sox recibirán a sus acérrimos rivales, los New York Yankees dentro de una semana.