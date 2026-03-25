Javier Aguirre comienza a perfilar su once ante Portugal; Tri intensificó trabajo con pelota en el CAR

El Vasco tuvo práctica más fuerte con todos los jugadores, que se completaron entre lunes y martes

Será este jueves que Javier Aguirre dé algunas pistas de lo que podría ser su once inicial ante Portugal, toda vez que el entrenador de la Selección Mexicana hablará en conferencia de prensa.

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El Vasco ya no adelanta a algún jugador tal y como lo hacía en el pasado, porque dijo que los futbolistas se molestaban de enterarse primero por los medios que por el entrenador.

Sin embargo, es muy probable que el entrenador nacional exprese de alguna manera lo que pretende poner en el campo y quizá se atreva a decir al menos a uno de sus jugadores que irán de inicio.

Tri hizo más futbol con todo el plantel disponible

Cierto que la Selección Mexicana ha entrenado desde el lunes en el Centro de Alto Rendimiento. Sin embargo, se terminó de completar en cuanto a jugadores entre lunes y martes, por lo que si bien llegaron todos desde ayer, a los últimos como César Montes y Jorge Sánchez les dosificaron esfuerzos tras el viaje largo desde Europa.

Pero ya este miércoles se aumentó la intensidad en la práctica, con más futbol y táctica, porque el juego ante Portugal está cada vez más cerca y el técnico tiene ya que ir delineando lo que podría presentar en el campo.

¿Qué es lo que el Vasco podría poner en el once inicial?

Desde la portería ya hay una incógnita, porque si bien Raúl Rangel ha sido el titular, con la vuelta de Guillermo Ochoa no se puede descartar que el veterano vaya de titular.

En la central no hay dudas: Johan Vásquez y César Montes son los centrales titulares y esos van de cajón; en la lateral izquierda Jesús Gallardo es el que se perfila también para ir de inicio.

En la lateral derecha, la disputa está entre Jorge Sánchez, quien vuelve a una convocatoria pero ahora como jugador del PAOK de Grecia, y Richard Ledezma, de Chivas, quien en las pasadas convocatorias se adueñó de esa parcela.

En el mediocampo y en ausencia de Edson Álvarez, pinta para que Erik Lira sea el contención y como Marcel Ruiz quedó fuera del Mundial, no sorprendería que Álvaro Fidalgo fuera como interior junto a Orbelín Pineda; Brian Gutiérrez de Chivas quedaría como opción de cambio.

En la delantera hay también algunas incógnitas. No en la posición del 9, porque esa es sí o sí para Raúl Alonso Jiménez; el tema está en los volantes.

A ver si Aguirre le da chance a Julián Quiñones, a quien insiste en poner como volante o incluso media punta, mientras que por el otro lado, por derecha, el que pinta para ir una vez más de inicio es Roberto Alvarado de Chivas.

Si el Vasco sienta a Quiñones y no lo pone de inicio, Alexis Vega podría ir como volante por izquierda, en el 4-3-3 que el técnico mexicano suele poner en sus alineaciones.