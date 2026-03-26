Javier Aguirre defendió llamado de Memo Ochoa y descartó indisciplina de Lainez

El Vasco también habló de la adaptación de Álvaro Fidalgo en su primer llamado

Una de las polémicas mayores en torno a la convocatoria de la Selección Mexicana en esta Fecha FIFA es sin duda la convocatoria del veterano arquero Guillermo Ochoa.

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En la previa del juego ante Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca, el técnico Javier Aguirre defendió la presencia del guardameta del AEL Limassol de Chipre.

“Memo está en activo, compitiendo y es un referente del futbol mexicano”, aseguró Aguirre, quien lo comparó con figuras como Rafael Márquez y recordó también a Andrés Guardado como líderes del vestidor.

Negó indisciplina de Diego Lainez

Otra polémica reciente tiene que ver con la ausencia de Diego Lainez, jugador de Tigres, quien vive un buen momento pero no fue convocado para los duelos ante Portugal y Bélgica.

Surgieron versiones de una supuesta indisciplina durante la concentración en Bolivia, pero el técnico nacional descartó por completo esa versión.

“No ha habido un solo acto de indisciplina desde que estoy”, afirmó Aguirre, al tiempo que explicó que la ausencia de Lainez responde únicamente a una decisión técnica.

También aclaró que el único caso relevante fue el de Rodrigo Huescas, por conducir a exceso de velocidad, situación por la que no fue llevado a Copa Oro.

“Fidalgo, uno más en el Tri”

Aguirre también habló sobre la convocatoria de Álvaro Fidalgo, quien vive su primer llamado con la Selección Mexicana tras cambiar de nacionalidad deportiva.

El mediocampista podría tener minutos ante Portugal, probablemente como cambio, aunque no se descarta una sorpresa en el once inicial.

“Está como uno más, sin complejos, entrenando de forma natural”, dijo Aguirre, al destacar su adaptación junto a jugadores como Obed Vargas y elementos de Chivas.