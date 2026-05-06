Javier Aguirre endurece postura en el Tri: “El que no se presente no va al Mundial”

Javier Aguirre advierte a jugadores de la Selección Mexicana: quien no se presente a la convocatoria quedará fuera del Mundial 2026

Javier Aguirre aclaró absolutamente nada y al contrario, oscureció aún más el entorno de la Selección Mexicana. Sin aceptar preguntas de la prensa, el técnico del combinado nacional, solo enfatizó lo que ya se sabía desde el comunicado que emitió la FMF: “Quien no llegue a la concentración a las 20:00 horas, no va al Mundial”.

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Es decir, aquí no pasó nada. Todo sigue conforme a lo planeado y todo está bien; la basura abajo del tapete y la concentración premundialista va sí o sí, con los jugadores que quieran llegar o que sus clubes permitan llegar, con todo y la amenaza de que si no lo hacen, no irán a la Copa del Mundo.

“Estamos todos muy contentos; están citados todos los jugadores convocados para estar cenando todos juntos a las ocho de la noche. En ese sentido el comunicado es muy claro: el que no venga, estará fuera del Mundial, es algo en lo que no podemos ser flexibles”.

Conferencia de Prensa de Javier Aguirre | 6 de mayo de 2026



📹: https://t.co/PMEjqXCAsW — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 6, 2026

De tal forma que quedará en lo “oscurito” y como siempre sucede en el futbol mexicano, quién fue el que autorizó a Toluca tener a Alexis Vega y Jesús Gallardo para el juego ante LAFC de Concachampions de este miércoles, situación que desencadenó un efecto dominó en el que Amaury Vergara, dueño de Chivas, ordenó a sus jugadores reportar en Verde Valle y no en el Centro de Alto Rendimiento, al considerar que no se respetó el acuerdo de que los clubes ya no podían contar con sus seleccionados.

Momentos después del mensaje de Javier Aguirre, Guadalajara emitió un comunicado en el que informó que sus jugadores reportarán con la Selección Mexicana.

“El proyecto no se ha roto; nadie ha roto el pacto”

Javier Aguirre estuvo acompañado de Duilio Davino, director de selecciones nacionales varoniles, quien tampoco abrió la boca para aclarar lo que sucedió con Toluca y el préstamo de sus seleccionados, lo cual obviamente tuvieron que echar para atrás.

El Vasco continuó su mensaje, al establecer que el inicio de la concentración premundialista va conforme a lo planeado y que para él, “nadie había roto el pacto”, ya que la Liguilla se está jugando sin seleccionados.

“Es un pacto, un proyecto que no se ha roto; agradecer a todos los clubes, especialmente a Chivas y a Toluca, porque Chivas, obviamente por el número de jóvenes, se vio afectado, evidentemente. Y Toluca porque está compitiendo en un torneo continental.

“Nadie ha roto el pacto, la Liguilla se ha jugado sin seleccionados, de momento estamos todos conforme a lo que firmamos, a lo que hablamos, a lo que vimos; nos han apoyado sin condiciones”.