Javier Aguirre “espía” a Álvaro Fidalgo en LaLiga y su llamado a la Selección Mexicana parece inminente

La Selección Mexicana continúa con la planeación rumbo al Mundial 2026, y uno de los nombres que ha comenzado a sonar con fuerza es el del mediocampista del Betis, Álvaro Fidalgo.

Este fin de semana, el entrenador del Tri, Javier Aguirre, fue visto en el Coliseum Alfonso Pérez, estadio del Getafe, durante el partido frente al Real Betis en LaLiga, donde siguió de cerca al futbolista español naturalizado mexicano.

La presencia del “Vasco” Aguirre en España no pasó desapercibida, ya que el estratega se encuentra analizando distintas opciones para fortalecer a la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo de 2026, y Fidalgo aparece como uno de los jugadores que podrían integrarse al proyecto.

Aunque no existe una confirmación oficial sobre una futura convocatoria, el hecho de que Aguirre haya viajado a España para observarlo alimenta las especulaciones sobre un posible acercamiento del “Maguito” con la Selección Mexicana.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, el cuerpo técnico del Tri continúa evaluando jugadores que puedan aportar calidad y experiencia al combinado nacional.