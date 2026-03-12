Javier Funtanet presenta su Temporada Europea 2026 con la mirada puesta en su alternativa, bajo el respaldo de Diego Ventura

Ante medios de comunicación especializados y representantes del sector taurino, el rejoneador mexicano Javier Funtanet presentó oficialmente su Temporada Europea 2026 durante un encuentro celebrado en Hacienda El Ciervo, donde compartió los detalles de una etapa decisiva en su trayectoria profesional.

La jornada reunió a periodistas y profesionales del ámbito taurino para conocer el proyecto que llevará al joven torero a caballo a los ruedos europeos, en una temporada concebida como un proceso de consolidación con la mirada puesta en su alternativa, uno de los hitos más importantes en la carrera de cualquier torero.

Con 22 años, Javier Funtanet representa a una nueva generación de rejoneadores mexicanos que han apostado por una preparación seria, una evolución constante y un concepto claro del toreo a caballo. Su crecimiento en distintas plazas de México ha sido progresivo, destacando por la firmeza de su planteamiento, la responsabilidad con la que se entrega al toro y la solidez de su cuadra, elementos que han sido señalados por la prensa especializada como parte esencial de su desarrollo artístico.

Uno de los anuncios más relevantes del evento fue que esta etapa europea contará con el respaldo del maestro Diego Ventura, máxima figura del rejoneo mundial, quien acompañará a Funtanet en este proceso y será el padrino de su alternativa, un acontecimiento que marcará el momento culminante de este proyecto.

Para el joven rejoneador, la dimensión de este paso tiene un significado profundamente personal: “Para mí Europa representa confirmar algo que siempre supe: que quería ser torero. Siempre lo tuve claro. Poder llegar allí es cumplir un sueño que muy pocos tienen la oportunidad de vivir”.

Sobre el respaldo del maestro Ventura, Funtanet expresó con emoción: “El maestro Diego Ventura es parte de mi familia. Tener el honor de que pueda darme la alternativa y ser mi padrino es un compromiso gigantesco y una alegría enorme, más viniendo de alguien tan importante para mí y para el mundo del toro”.

Durante la presentación también se habló de la cuadra que acompañará a Funtanet en esta nueva etapa, integrada por caballos como Néctar, Detalle, Fabuloso, Generoso, Gitano y Sabina, ejemplares que aportan carácter, técnica y emoción a su propuesta en el ruedo y que forman parte fundamental de su concepto de rejoneo.

El rejoneador mexicano adelantó que su intención será permanecer en Europa el mayor tiempo posible, toreando todas las oportunidades que se presenten y aprovechando cada compromiso como parte de su preparación hacia ese momento clave de su carrera.

“Van a ver a un Javier entregado, un Javier que no miente. Voy a cumplir mi sueño. Quiero que el mundo vea quién soy, lo que soy capaz de hacer y que la gente disfrute conmigo esta nueva temporada”.

El encuentro concluyó con un espacio de convivencia entre los asistentes, marcando oficialmente el inicio del camino hacia la Temporada Europea 2026, un proyecto concebido como el paso definitivo hacia la alternativa de Javier Funtanet y la consolidación de su carrera en el panorama internacional del rejoneo. Todo ello bajo un concepto que define su forma de entender el toreo: “De poder a poder, en donde la verdad se siente.”

Equipo de Trabajo

En este marco, además de la espectacular cuadra de caballos, Javier Funtanet presentó a su sólido equipo de trabajo, desde su apoderado Othón Ortega, así como la figura de Mario Figueiredo, su hombre de confianza. Mariana Fraga será la encargada de la comunicación social del rejoneador, apoyada por la experiencia de Jacky Medina, sin faltar José Funtanet, su hermano y compañero de profesión.