El presidente de Grupo Radiorama recibió el Premio Nacional de Periodismo por su destacada trayectoria en la radiodifusión mexicana

El presidente de Radiorama y Grupo Audiorama Comunicaciones, el licenciado Javier Pérez de Anda, fue distinguido con el Premio Nacional de Periodismo otorgado por el Club de Periodistas de México A.C., en reconocimiento a su destacada trayectoria en la radio mexicana.

Javier Pérez de Anda nació el 20 de abril de 1935 en la Ciudad de México y construyó una trayectoria empresarial vinculada a la expansión de la radio en México, al frente de Grupo Radiorama y Grupo Audiorama Comunicaciones.

Durante más de seis décadas de actividad ininterrumpida, ha encabezado el crecimiento de una estructura radiofónica que pasó de siete emisoras en 1970 a una red que actualmente suma cientos de estaciones con cobertura en la mayor parte del territorio nacional.

La fundación de Grupo Radiorama marcó un punto de inflexión en la industria, ya que consolidó un modelo de afiliación que permitió integrar estaciones locales bajo una misma red de contenidos y comercialización.

Para 1985, el grupo alcanzó 140 emisoras, lo que lo posicionó como uno de los principales actores del sector, mientras que en las décadas siguientes amplió su presencia hasta cubrir cerca de 80% de los mercados más relevantes del país.

Su gestión ha incluido alianzas estratégicas, como la firmada en 2003 con Televisa Radio para transmitir contenidos de Los 40 Principales, lo que reforzó la diversificación de formatos y audiencias dentro de la red.

En el ámbito institucional, ocupó la presidencia de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión entre 1992 y 1994, periodo en el que impulsó la organización del primer debate presidencial televisado en México.

Esa participación lo vinculó con procesos de apertura mediática y consolidación democrática, al introducir mecanismos de contraste público entre candidatos en un contexto de transición política.