Jerez anuncia sus carteles taurinos para la Feria de Primavera 2026

Presentan carteles taurinos de la Feria de Primavera Jerez 2026, con corridas el 5 y 12 de abril en la Plaza de Toros La Jerezana.

Jerez, Zacatecas.– La empresa Tauroes presentó oficialmente los carteles taurinos que formarán parte de la Feria de Primavera Jerez 2026, serie de festejos taurinos que se celebrará en la Plaza de Toros “La Jerezana” los domingos 5 y 12 de abril, ambos a las 17 horas.

La presentación dio a conocer dos corridas con toreros de distintas trayectorias y estilos, así como ganaderías reconocidas del campo bravo mexicano, en un programa que busca mantener la presencia de la tauromaquia dentro de las actividades tradicionales de la feria.

La primera corrida se realizará el domingo 5 de abril y estará encabezada por el rejoneador Fauro Aloi, uno de los exponentes mexicanos más activos del toreo a caballo en la actualidad. Compartirá cartel con los matadores Antonio García “El Chihuahua”, torero con amplia trayectoria, y Ángel Espinoza “Platerito”, matador joven que ha tenido actividad constante en cosos del país. Para esta corrida se anuncia un encierro de seis toros de la ganadería Torrecililla, hierro emblemático de la cabaña brava zacatecana.

El segundo festejo se llevará a cabo el domingo 12 de abril. En esta fecha actuará el novillero rejoneador André Gonçalves, acompañado por los matadores Arturo Saldívar y César Pacheco. Para esta corrida se lidiará un encierro de seis toros de la ganadería Boquilla del Carmen, también de procedencia zacatecana.

Los festejos taurinos forman parte del programa de la Feria de Primavera de Jerez, una de las celebraciones tradicionales del estado de Zacatecas. Cada año la feria incluye actividades culturales, musicales, gastronómicas y taurinas que atraen visitantes de distintos municipios de la región.

De acuerdo con la información dada a conocer durante la presentación oficial, los boletos estarán disponibles a través del sistema El Rodeo Ticket, además de los puntos de venta que se habiliten en el municipio de Jerez conforme se acerquen las fechas de los festejos.