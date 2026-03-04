Jesús Enrique Colombo vuelve a Guadalajara en busca de otra tarde grande en la Nuevo Progreso

El próximo domingo, la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara, Jalisco, será testigo del regreso del torero venezolano Jesús Enrique Colombo, quien hará su tercera comparecencia en menos de un año en este escenario talismán para el espada sudamericano. La cita corresponde a la quinta corrida de la temporada del 59 aniversario de la Nuevo Progreso, donde Colombo compartirá cartel con los mexicanos Leo Valadez y André Lagravere “El Galo”, un encuentro que ha generado gran expectación entre los aficionados.

TE PUEDE INTERESAR: Kevin Mier reaparece con la Sub-21 y se prepara para volver al primer equipo de Cruz Azul

Recientemente, Colombo y Lagravere alternaron también en Mérida, demostrando el excelente momento del torero venezolano. El inicio de 2026 ha sido rotundo para Colombo, con tres actuaciones y tres salidas a hombros consecutivas: el 8 de febrero en Valladolid, cortando tres orejas; el 10 de febrero en La Petatera, con dos orejas; y el 22 de febrero en Mérida, sumando nuevamente dos orejas y una salida a hombros más.

Este arranque se suma a su destacada temporada 2025, en la que disputó 12 corridas, cortó 23 orejas y logró un indulto, consolidándose como uno de los toreros extranjeros más destacados en México. Su relación con la Plaza de Toros Nuevo Progreso ha sido especialmente significativa, con dos tardes memorables: el 16 de marzo de 2025 y el 21 de septiembre de 2025, ambas con dos orejas cortadas y salida a hombros, consolidando su idilio con el coso tapatío.

Ahora, Colombo llega a Guadalajara con la posibilidad de conseguir su tercera salida a hombros consecutiva, un reto que asume con responsabilidad y motivación. “Guadalajara es una plaza muy especial para mí. Cada vez que he venido he sentido el cariño del público y eso me compromete aún más. Llego con mucha ilusión, con la entereza de querer darlo todo y de seguir escribiendo historia en esta plaza que tanto me ha dado”, expresó Colombo.

El torero de Táriba también destacó la importancia del cartel, compartido con Leo Valadez y André Lagravere “El Galo”, compañeros con los que ha coincidido recientemente: “Estoy seguro de que Guadalajara vivirá una gran tarde de toros”.

Con un 2026 que comenzó de forma inmejorable, el respaldo de una sólida temporada anterior y el recuerdo fresco de sus triunfos en la Nuevo Progreso, Jesús Enrique Colombo regresa a Guadalajara con la intención de mantener su racha triunfal y reforzar el vínculo especial con la afición tapatía. El próximo domingo, la plaza jalisciense será nuevamente escenario de un capítulo más en la historia triunfal del torero venezolano, quien también alista su inicio de temporada europea.