Jesús Sosa, triunfa en Zacamulpa, Hidalgo, corta orejas y rabo

Jesús Sosa fue la figura del festejo, cortando orejas y rabo y saliendo a hombros

Se llevó a cabo el festejo con cuatro ejemplares de Jorge de Haro. Abrió plaza el rejoneador Leonardo Zatarain, quien obtuvo una oreja. Destacó la intervención de los Forcados de Pachuca con una pega bien ejecutada.

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Rafael Soriano realizó una faena con contenido, que no pudo rubricar con la espada tras pinchar, por lo que fue ovacionado en los medios y escuchó un aviso.

Jesús Sosa logró el resultado más destacado al cortar orejas y rabo, con salida a hombros. El toro recibió palmas en el arrastre. Pablo Martínez “Finito” obtuvo una oreja.