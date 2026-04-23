Joao Pedro lidera victoria del Atlético de San Luis sobre Santos Laguna

Atlético de San Luis venció 2-0 a Santos Laguna en un partido gris, con goles de Leonardo Flores y Joao Pedro en la recta final

El Atlético de San Luis se impuso 2-0 a los Guerreros del Santos Laguna en calidad de local. Los goles fueron obra de Leonardo Flores al 86’ y de Joao Pedro al 90’+6. Por el resultado podría pensarse que fue un choque intenso, pero fue soporífero y aburrido, por una sola razón.

TE PUEDE INTERESAR: Nicolás Larcamón, oficialmente fuera de Cruz Azul; Joel Huiqui será interino ante Necaxa

El hecho de que no exista el ascenso y descenso en el balompié profesional de nuestro país hace que partidos como el celebrado en la cancha del Alfonso Lastras resulten carentes de emociones, apenas de trámite.

Aunque hay una multa económica por el tema del cociente, para los poderosos del balompié es una cantidad mínima, ya que ganan más por conceptos de patrocinios.

En suelo potosino, el equipo lagunero, que cerrará el Torneo de Clausura en el último lugar, saltó al terreno de juego sin hambre de triunfo. Y los anfitriones tampoco fueron ejemplo de poder ofensivo.

Con ambos cuadros sin opciones de Liguilla y en un torneo sin descenso, el encuentro fue baladí.

El encuentro fue soso y sin emoción. La apatía de los jugadores se transmitió a las gradas, que registraron media entrada.

¡EN MOOD GOLEADOR!



Joao Pedro cerro el juego con un GOLAZO y se adelanta en la tabla de goleo😮⚽



Disfrutas por ESPN y #DisneyPlus pic.twitter.com/QD8eA4HNbj — ESPN.com.mx (@ESPNmx) April 23, 2026

Antes de la primera media hora llegó la primera aproximación de peligro. Sébastien Salles-Lamonge envió un centro al área, pero el potosino Eduardo Águila envió a volar el disparo.

Tuvo que llegar el tiempo de compensación para que hubiera otra aproximación. Nuevamente San Luis lo intentó, esta ocasión por conducto de Lucas Esteves, cuyo remate careció de dirección.

La mayor parte del segundo tiempo transcurrió de forma similar, con pocas jugadas emocionantes.

David Rodríguez y Román Torres probaron fortuna, pero el cancerbero Héctor Olguín evitó la anotación.

La parte álgida llegó en la recta final. Al 85’, el árbitro marcó un penalti, pero tras revisar el VAR lo anuló.

Sin embargo, en la siguiente jugada se rompió el empate. Joao Pedro lideró el contragolpe y asistió a Leonardo Flores, quien marcó su primer gol en Primera División.

El equipo anfitrión no bajó la guardia y continuó su ataque, mientras que Santos mostró una apatía contagiosa, esperando el final.

En el tiempo agregado, los potosinos ampliaron la ventaja. Otra vez Joao Pedro definió con remate al ángulo tras pase de Anderson Duarte.

Con este tanto, Joao Pedro llegó a 13 anotaciones y se colocó en la cima de la Tabla de Goleo Individual, por encima de Armando “Hormiga” González.