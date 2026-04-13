Joao Pedro silencia el Nemesio Diez y rescata empate agónico para San Luis

Joao Pedro rescata el empate agónico para el Atlético de San Luis ante Toluca en el Nemesio Diez en la Jornada 14

En un cierre de auténtico dramatismo en la cancha del Nemesio Diez, Toluca dejó escapar la victoria al empatar 1-1 frente al Atlético de San Luis en el partido correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX.

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El conjunto escarlata presentó una alineación alterna con varias rotaciones para dosificar esfuerzos de cara a sus próximos compromisos, y dominó gran parte del encuentro, pero recibió un gol agónico de penal en el tiempo de compensación que le impidió sumar los tres puntos.

El partido inició con un trámite parejo y pocas llegadas claras. Toluca generó las primeras opciones con disparos de Sebastián Córdova al minuto 7 y 16, y un intento de Franco Rossi al 26’.

Atlético San Luis respondió con un potente tiro de Sébastien Salles-Lamonge al 33’ y una clara oportunidad de Joao Pedro al 38’, quien falló una ocasión clara frente al arco.

En la segunda mitad, el ritmo aumentó y los locales se apoderaron de la posesión del balón. La anotación llegó al minuto 72’ cuando Franco Rossi abrió el marcador con un disparo bombeado tras una combinación entre Nicolás Castro y Pável Pérez, firmando su primer gol con Toluca.

Cuando parecía definida la victoria, una falta dentro del área de Mauricio Isaís sobre David Rodríguez derivó en un penal al minuto 90+4’. Joao Pedro convirtió desde los once pasos y silenció el Nemesio Diez, rescatando un empate para los visitantes.

Con este resultado, Toluca sumó 27 puntos y se mantuvo en la quinta posición, mientras que Atlético San Luis llegó a 15 unidades en el lugar 14. Joao Pedro alcanzó 12 anotaciones y empató el liderato de goleo, mientras que Franco Rossi logró su primer gol en Liga MX.

El técnico Antonio Mohamed realizó rotaciones importantes, dando descanso a jugadores clave de cara a la Concacaf Champions Cup y al duelo ante América.

El empate deja a los Diablos Rojos con sensaciones encontradas: buen rendimiento, pero frustración por dejar escapar la victoria en el último minuto.