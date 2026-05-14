Joe Burrow ilumina el Madrid Game de las estrellas en el Santiago Bernabéu

El Madrid Game de la NFL en el Santiago Bernabéu tendrá como gran atractivo a Joe Burrow y las estrellas de Bengals y Falcons en un duelo histórico en España

El Santiago Bernabéu volverá a convertirse en escenario de un gran evento internacional con la llegada de la NFL, que celebrará la segunda edición del Madrid Game en España. Tras el éxito de la primera experiencia disputada en noviembre pasado, la liga de football americano regresa al estadio del Real Madrid, consolidando a la capital española como una posible sede recurrente dentro del calendario internacional.

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En esta ocasión, el gran atractivo será la presencia de Joe Burrow, quarterback estrella de los Cincinnati Bengals, quien liderará a su equipo en el duelo ante los Atlanta Falcons. El mariscal de campo estadounidense verá cumplido su deseo de jugar en el Bernabéu, tras haber expresado en redes sociales su ilusión por participar en este encuentro histórico.

Burrow no llegará solo. Los Bengals contarán también con dos de sus principales armas ofensivas: los receptores Ja’Marr Chase y Tee Higgins, considerados una de las mejores duplas de la liga. Por el lado de Atlanta, la gran figura será el corredor Bijan Robinson, uno de los jugadores más explosivos y prometedores de la NFL actual.

🇪🇸

¡BIENVENIDOS A MADRID, BENGALS! 🐅

Con Joe Burrow al frente, el equipo se enfrentará a

los @AtlantaFalcons en el 2026 NFL Madrid Game 🏈



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🇺🇸

WELCOME TO MADRID, BENGALS! 🐅

With Joe Burrow leading the way, the team will face the @AtlantaFalcons in… pic.twitter.com/Qa2qjEPLry — Mundo NFL (@MundoNFL) May 12, 2026

Joe Burrow, élite de la NFL

Considerado uno de los cinco mejores quarterbacks de la liga junto a nombres como Patrick Mahomes, Josh Allen o Lamar Jackson, Burrow destaca por su precisión, lectura de juego e inteligencia táctica. A pesar de las lesiones que han limitado parte de su carrera, el quarterback de los Bengals ya ha disputado un Super Bowl y ha firmado actuaciones históricas en la liga.

Chase y Higgins, una conexión de élite

La conexión entre Joe Burrow y Ja’Marr Chase se remonta a su etapa universitaria en LSU, donde fueron campeones nacionales. En la NFL, esa química se ha mantenido, convirtiendo a Chase en uno de los mejores receptores del campeonato. A su lado, Tee Higgins aporta velocidad, potencia y amenaza constante en jugadas profundas y en zona roja.

Bijan Robinson, el futuro de los running backs

En el conjunto de Atlanta, el foco estará puesto en Bijan Robinson, considerado uno de los corredores más completos de la nueva generación. Su capacidad para correr, recibir y generar jugadas explosivas lo convierte en una de las grandes amenazas ofensivas del encuentro.

Un evento de alto nivel en Madrid

El partido forma parte de la estrategia de internacionalización de la NFL y promete repetir el éxito de la primera edición, que destacó por su asistencia y repercusión global. Con estrellas de primer nivel y un escenario icónico como el Bernabéu, el Madrid Game apunta a convertirse en uno de los eventos deportivos más importantes del año en Europa.